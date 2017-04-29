سی و دومین طرح مبادله کتاب در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، سی و دومین طرح مبادله کتاب از امروز شنبه ۹ اردیبهشت در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می شود.

این طرح هر ۶ ماه یک بار برپا می شود و علاقه مندان می توانند، برای شرکت در این طرح، کتاب های بدون استفاده خود را از نظر محتوایی و کیفی مناسب باشند، با کتاب های این کتابخانه مبادله کنند.

فهرست منابع کتابخانه که در طرح مبادله قرار دارند، در سایت کتابخانه به آدرس www.hepl.ir قابل مشاهده است. شرکت در این طرح برای عموم علاقه مندان آزاد است و کتابخانه از پذیرش کتاب‏ های مستعمل، کهنه و ناقص و استثنائاً در این هفته از پذیرش کتاب‏ های اهدایی معذور است.

در این دوره همچنین کودکان می توانند، علاوه بر مبادله کتاب هایشان با کتاب های کتابخانه، برای پنجمین بار کتاب هایشان را با یکدیگر مبادله کنند.

سی و دومین دوره طرح مبادله کتاب از امروز شنبه ۹ اردیبهشت تا روز جمعه ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۴ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی اجرا می شود.