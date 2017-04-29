انتظار ۱۳ ساله برای افتتاح سد «گیوی»/ وعده ۲ دولت محقق نشد

خبرگزاری مهر، گروه استانها ونوس بهنود: ۱۳ سال پیش در سال ۸۳، پروژه سد و شبکه آبی گیوی با هدف تبدیل هشت هزار هکتار از اراضی دیم به آبی، تأمین آب شرب برای درازمدت، کنترل سیلاب رودخانه گیوی و مهمتر از همه ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفت.
پروژهای که روند طولانی آن بعدها به آن لقب مهر ماندگار بخشید و نه تنها بعد از گذشته ۱۳ سال به بهرهبرداری نرسیده بلکه وعدههای متعدد آبگیری سد مطرح شده و عملاً افتتاحی در کار نبوده است.
آخرین وعده آبگیری سد بعد از چند دوره آبگیری نمادین در سال گذشته از سوی آب منطقهای استان مطرح شد. مدیر عامل آب منطقهای وقت استان اردبیل به تکمیل بدنه سد اشاره کرد و به آبگیری آن در سال گذشته تأکید کرد.
با وجود اینکه مسئولان از تکمیل بدنه سد بارها و بارها گفتهاند، مشکلات فعلی سد یعنی تعیین تکلیف زمینهای پیرامون موجب شده تا این پروژه همچنان در حسرت قیچی افتتاح بنشیند.
بطوریکه فرماندار کوثر در تشریح آخرین وضعیت سد به خبرنگار مهر گفت: بدنه سد گیوی به اتمام رسیده و در مخزن سد نیز یک مقدار از زمینهای اطراف خریداری شده است.
علیرضا علیپور با تأکید به اینکه دولت به دلیل محدودیت مالی پرداخت اسناد خزانه به جای پول را به مردم محلی پیشنهاد کرده است، اضافه کرد: تعدادی از افراد این ایده را پذیرفتهاند و گروهی محدود همچنان مخالف دریافت اسناد خزانه هستند.
وی با اشاره به اینکه اسناد خزانه برای پیمانکاران تعریف شده است و ۱۱ میلیارد تومان از بابت طلب خود اسناد خزانه دریافت کردهاند، اضافه کرد: متأسفانه برخی مردم محلی به دلیل عدم آشنایی با اسناد خزانه از دریافت آن خودداری میکنند.
فرماندار کوثر تأکید کرد: سد گیوی میتواند باغات پاییندست و شرب گیوی را تأمین کند و تمامی مسئولان استان در تلاش هستند تا گروهی از مردم ساکن را برای فروش زمین و افتتاح و بهرهبرداری راضی کنند.
تصمیم اجرای پایاب سد قطعی شد
وی در خصوص آخرین وضعیت پایاب سد اضافه کرد: در سفر اخیر وزیر نیرو اجرای پایاب توسط آب منطقهای استان مصوب شد و قرار است به زودی آغاز شود.
فرماندار کوثر با اشاره به پروسه زمانبر اجرای پایاب سد، اضافه کرد: به دلیل اینکه این پروژه، پروژه عمرانی عظیمی است و از لولههای دومتری انتقال استفاده میشود حداقل یک سال زمان برای اجرای آن مورد نیاز است.
علیپور تأکید کرد: هر چند در وضعیت فعلی تأمین آب گیوی و باغات پاییندست با مشکل مواجه نیست اما اجرای پایاب برای نیازهای بلندمدت ضروری است.
وی افزود: در صورتی که پایاب اجرا شود ۱۰ هزار هکتار از اراضی دیم به آبی تبدیل شده و تحویل اقتصادی قابلتوجهی برای منطقه به دنبال خواهد داشت.
فرماندار کوثر با اشاره به الزامات آبگیری سدها نیز افزود: بعد از جلب رضایت مردم محلی و خریداری زمینها آبگیری سد نیز در فرایند پنجساله تکمیل خواهد شد.
نحوه مدیریت و خرید زمینهای تحت پوشش این پروژه که امروز به سؤال جدی تبدیل شده از موضوعاتی است که در سد گیوی پاسخ شفاف نمیگیرد و مشخص نیست آیا کارشناسان قبل از آغاز این پروژه یا حین اجرا نمیبایست وضعیت زمینهای اطراف را تعیین تکلیف میکردند؟
از سویی تغییر منابع آبی استان و کمبودهای آب توجیهپذیری فنی و عمرانی احداث سدی که ۱۳ سال قبل با توجیه همراه بوده را به علامت سؤال تبدیل کرده است.
سد گیوی که زمانی با بروز مشکلات دچار تأخیر در بهرهبرداری شد همچنان منتظر رفع مشکلات است.
