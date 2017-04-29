نامزدهای انتخابات هیچ نشستی در نمایشگاه کتاب نخواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پیش از ظهر امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه با حضور سید عباس صالحی رئیس نمایشگاه، امیرمسعود شهرام‌نیا، قائم مقام، مهدی اسماعیلی‌راد معاون اجرایی، هومان حسن‌پور مدیر کمیته ناشران داخلی و داوود موسایی مدیر کمیته ناشران خارجی در محل سالن زنده‌یاد علی عاشوری در مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار شد.

سید عباس صالحی در پاسخ به سؤالی درباره تمهیداتی که برای حضور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شهر آفتاب محل برگزاری این نمایشگاه اندیشیده شده است، گفت: نمایشگاه کتاب تهران یک رویداد فرهنگی است و نباید میدان فرهنگ را سیاسی کرد. با همین نگاه، موضوع انتخابات ریاست جمهوری و حضور احتمالی نامزدها در نمایشگاه در دستور کار شورای سیاستگذاری قرار گرفت و در مجموع به این نگاه منتج شد که از فضای نمایشگاه تنها برای بالا بردن میزان مشارکت مردم در انتخابات استفاده شود و نه تبلیغات نامزدها.

رئیس نمایشگاه سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افزود: بر این اساس تبلیغات انتخاباتی در فضای نمایشگاه و یا تبدیل شدن غرفه‌ها به ستادهای انتخاباتی، تخلف است و مطابق نظر ستاد و کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده است، با آن برخورد می‌شود. البته سال‌هایی بوده است که نمایشگاه کتاب با انتخابات ریاست جمهوری مقارن شده و این یک رویه معمول است که نامزدها هم تمایل به حضور در فضای نمایشگاه پیدا کنند، این مسئله مانعی ندارد اما حتماً باید با هماهنگی مسئولان نمایشگاه باشد.

صالحی اضافه کرد: کارگروهی که برای برخورد با تخلفات مربوط به این مسئله تشکیل شده است، متشکل از نماینده ستاد انتخابات، مسئولان نمایشگاه و برخی نهادهای نظارتی و قضایی است که این‌گونه فعالیت‌ها را رصد می‌کند؛ با این هدف که از فضای فرهنگی نمایشگاه صیانت شود. تأکیدی که در جلسه شورای سیاستگذاری صورت گرفت، این بود که فضای نمایشگاه، یک فضای مشارکتی برای انتخابات باشد و نه فضایی برای رقابت‌های انتخاباتی.

وی تصریح کرد: بحث برگزاری هیچ‌گونه نشستی برای هیچ یک از نامزدها در ایام نمایشگاه کتاب تهران مطرح نیست، اما طبیعی است که گاهی خبرنگاران در زمان حضور نامزدها در نمایشگاه، دور آنها را بگیرند و به نوعی نظم راهروهای نمایشگاه مختل شود. اما این تأکید وجود دارد که نامزدها نباید در راهروها با خبرنگاران مصاحبه‌ای انجام دهند و اگر قرار است این اتفاق بیفتد، در فضاهای دیگر غیر از راهروهای ناشران اتفاق بیفتد.

صالحی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا انتظاراتتان برای برگزاری مطلوب نمایشگاه کتاب تهران به شکلی که برای آن برنامه‌ریزی کرده بودید، برآورده شده است یا نه؟ گفت: یکی از مواردی که انتظار ما به شکل مطلوب برآورده نشد، سرعت عملیات اجرایی بود. یکی دیگر از بحث‌ها این بود که وجه فروشگاهی نمایشگاه به نفع وجه نمایشگاهی آن کمرنگ‌تر شود که سرعت عمل در این حوزه‌ هم مطلوب نبوده است. البته اینها همه متأثر از واقعیت‌هایی است که وجود دارد و اثر خودشان را گذاشته‌اند، اما امیدواریم ریل‌گذاری صورت گرفته در دولت آینده هم تداوم پیدا کند.

رئیس سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در ادامه به امضای تفاهمنامه میان معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک شهر با هدف کمک به نوسازی کتابفروشی‌ها و همچنین تأسیس کتابفروشی‌های بیشتر در ایام بعد از نمایشگاه کتاب تهران اشاره کرد و گفت: این کار با هدف گسترش ویترین‌های کتابفروشی در سطح شهر و همچنین کشور انجام خواهد شد.

وی در ادامه بار دیگر بر لزوم پایبندی ناشران به قوانین و دستورالعمل نمایشگاه تأکید کرد و گفت: کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران در ایام نمایشگاه، تخلفات احتمالی را رصد می‌کند و برای آنها آرایی هم صادر خواهد کرد؛ بخشی از این آرا که در دوره‌های قبل هم شاهد صدور آنها بوده‌ایم، ناظر بر عرضه کتاب‌های غیر بوده است؛ نباید طوری باشد که یک کتاب در ۱۰ غرفه عرضه شود. متأسفانه چند سالی است که این مسئله به یکی از پربسامدترین تخلفات تبدیل شده است.

صالحی خطاب به ناشرانی که به هر دلیل مرتکب چنین تخلفاتی می‌شوند، گفت: این قبیل تخلفات ممکن است که محرومیت از حضور در دوره بعدی و حتی چند دوره بعدی نمایشگاه منتهی شود و «اطلاع نداشتم» عذر بدتر از گناه است و ناشران متخلف نباید انتظار داشته باشند که ما این عذرخواهی‌ها را پذیرا باشیم.

وی همچنین از رسانه‌ها خواست که با توجه به مقارن شدن نمایشگاه امسال با ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، از تبدیل شدن فضای نمایشگاه به یک فضای جناحی و سیاسی خودداری کنند و رقابت‌های انتخاباتی را به داخل محیط نمایشگاه نکشانند، بلکه به جای آن پاسدار حرمت کتاب و فرهنگ مکتوب باشند.

در این نشست همچنین مهدی اسماعیلی‌راد معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در پاسخ به این سؤال که آیا برگزاری نشست‌های انتخاباتی یکی از طیف‌های سیاسی در شهر آفتاب که تا اواخر فروردین ماه امسال هم ادامه داشته، خللی در فعالیت‌های اجرایی و آماده‌سازی نمایشگاه ایجاد کرد یا خیر؟ گفت: این نشست‌ها در سالن‌های سه‌قلوی شهر آفتاب برگزار شد و من باید بگویم که خوشبختانه خللی در امور اجرایی به وجود نیاورد و اساساً این نشست‌ها قبل از شروع فعالیت‌های اجرایی نمایشگاه، تشکیل شده بود.

همچنین شهرام‌نیا قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران طولانی شدن پروسه انتقال مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب از شهرداری تهران به بانک شهر را علت افزایش نیافتن فضاهای نمایشگاهی در دوره سی‌ام این نمایشگاه عنوان کرد و با بیان اینکه این تغییر و تحول بعد از ایام نمایشگاه صورت خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد: فضای نمایشگاه کتاب سی و یکم بیشتر از امسال باشد.