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۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۴۰

رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در آذربایجان غربی معرفی شد

رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در آذربایجان غربی معرفی شد

ارومیه- سهراب عبدالله‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان آذربایجان غربی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب عبدالله‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه، رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ارومیه و معاون سابق فرهنگی اجتماعی شهردار ارومیه رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان غربی شد.

عبدالله‌زاده مدرک کارشناسی مهندسی صنایع- تولید صنعتی را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته و کارشناسی‌ارشد را در رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران طی کرده و مدرک دکترای خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی صنایع اخذ کرده است.

کد مطلب 3965219

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