رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در آذربایجان غربی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب عبدالله‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه، رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ارومیه و معاون سابق فرهنگی اجتماعی شهردار ارومیه رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان غربی شد.

عبدالله‌زاده مدرک کارشناسی مهندسی صنایع- تولید صنعتی را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته و کارشناسی‌ارشد را در رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران طی کرده و مدرک دکترای خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی صنایع اخذ کرده است.