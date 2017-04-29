رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در آذربایجان غربی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب عبداللهزاده عضو هیئت علمی دانشگاه، رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ارومیه و معاون سابق فرهنگی اجتماعی شهردار ارومیه رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان غربی شد.
عبداللهزاده مدرک کارشناسی مهندسی صنایع- تولید صنعتی را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته و کارشناسیارشد را در رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران طی کرده و مدرک دکترای خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی صنایع اخذ کرده است.
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