به گزارش خبرنگار مهر، این دوره‌ی آموزشی در چهار ترم سه‌ماهه برگزار می‌شود، و در هر ترم دانشجویان سه واحد درسی نظری و عملی را می‌گذرانند، که از آن جمله می‌توان به اصول و عناصر داستان‌نویسی، فارسی‌نویسی، تحلیل و بررسی داستان کوتاه ایرانی و غیرایرانی، نقد ادبی، نظریه‌ی ادبی، میراث رمان ایرانی و غیرایرانی و جریان‌ها و مکاتب ادبی اشاره کرد. فرشته احمدی، کورش اسدی، مهدی افروزمنش، یونس تراکمه، محمد تقوی، محمد حسینی، مهدی ربی، پدرام رضایی‌زاده، عنایت سمیعی، مشیت علایی، کاوه فولادی‌نسب و علی مسعودی‌نیا اساتید این دوره‌ی یک ساله هستند.

در این دوره‌ی یک‌ساله، علاوه بر واحدهای درسی ذکرشده، مجموعه‌ای از سمینارهای فشرده‌ی یک‌روزه نیز با حضور اساتید و سخنرانان میهمان برای هنرجویان برگزار می‌شود.

اولین دوره‌ی یک‌ساله‌ی آموزش تخصصی دانش‌های داستانی، زمستان ۱۳۹۵ شروع به کار کرد و اکنون ترم دوم آن در حال برگزاری است.

همایش معرفی این دوره، شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶ عصر در مؤسسه‌ی خوانش برگزار می‌شود. موسسه‌ی خوانش در تهران، خیابان طالقانی، خیابان بهار شمالی، کوچه‌ی بهشت، پلاک ۱۱ واقع است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ی تلفن ٨٨٤٩٥٤٢٤ تماس بگیرند.