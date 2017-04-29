تساوی عادلانه نبود/ موافق شعار هواداران علیه بازیکنان نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری پس از تساوی سه بر سه تیمش برابر ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه آزادی اظهار داشت: بازی خوبی را از دو تیم شاهد بودیم، بر اثر دو اشتباه، دو گل خوردیم اما به سرعت خود را پیدا کردیم و توانستیم گل‌های خورده را جبران کرده و حتی در دقایق پایانی اگر کمی دقت می‌کردیم، به گل پیروزی هم دست پیدا کرده و سه امتیاز را از آنِ خود می‌کنیم.

وی تأکید کرد: البته ذوب‌آهن بازی خوبی را از خود ارائه داد و از موقعیت‌هایی که داشت، به بهترین وجه استفاده کرد.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اعتصاب بازیکنان پرسپولیس گفت: باید قبول کنیم که این بازیکنان مشکلات مالی دارند و باید هر چه زودتر توسط مدیران باشگاه، این مشکلات حل شود؛ البته ما از فردا تمرینات خود را برای دیدار بعدی آغاز خواهیم کرد، زیرا یک بازی حساس مقابل الوحده در تهران داریم و اگر می‌خواهیم صعود کنیم، باید آن را با پیروزی به پایان برسانیم.

باقری در پاسخ به این پرسش که هواداران امروز شما، مجتبی محرمی و فرشاد پیوس را تشویق کردند اما بازیکنان حاضر در زمین را حمایت نکردند، گفت: این را دیگر باید از هواداران سؤال کنیم، آنها به بازیکنان قدیمی لطف دارند و از آنها تشکر می‌کنم که به ورزشگاه آمدند و با سختی‌هایی که وجود داشت، تیم خود را تشویق کردند.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که هواداران حاضر در ورزشگاه، بازیکنان را «بی‌غیرت» خطاب کردند، گفت: من موافق این حرف هواداران نیستم، آنها باید صبور باشند، همین بازیکنان بودند که باعث قهرمانی پرسپولیس شدند و تماشاگران باید بدانند که ما هم مثل همه افراد جامعه مشکلات زیادی داریم و از دیگران مستثنی نیستیم.