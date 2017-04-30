می ترسیم مقامات اسرائیل «مروان برغوثی» را در زندان ترور کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «قسام برغوثی» پسر اسیر «مروان برغوثی» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و رهبر اعتصاب دسته جمعی اسرای فلسطینی از نگرانی برای وضعیت پدرش خبر داد.

وی در سخنانی عنوان کرد: ما نمی دانیم پدر در کجا زندانی شده است و وکلا و صلیب سرخ هم در دستیابی به وی ناکام ماندند. خانواده ما بسیار نگران حال پدرم هستند و از وضعیت زنده بودن یا نبودنش هراس دارند. ضمن اینکه وی وارد سیزدهمین روز از اعتصاب غذای گسترده فلسطینی ها شده است. ما می ترسیم که اسرائیل وی را داخل زندان ترور کرده باشد. زیرا تعدادی از مقامات اسرائیل خواستار اعدام وی یا رها کردنش تا زمانی که جان دهد، شده بودند.

پیش از این «مروان برغوثی» پیامی را به اعضای پارلمان های کشورهای سراسر جهان ارسال و در آن پیام تاکید کرد: اسرائیل به مجازات جمعی علیه اسرای فلسطینی ادامه می دهد ولی اراده ما در برابر فشارهای اشغالگران نمی شکند و ما تسلیم نخواهیم شد و هرگز سکوت نمی کنیم. اعتصاب غذای اسیران ابزاری مشروع و مسالمت آمیز برای مقابله با نقض حقوقشان است. پس از ماه ها تلاش برای تحقق خواسته های مشروعمان، دست به اعتصاب غذا زدیم و کمیته ای تشکیل دادیم.

مروان برغوثی تصریح کرده است: خواسته های قانونی ما به بازداشت های ظالمانه، شکنجه، مجازات جمعی و کوتاهی در ارائه خدمات پزشکی مربوط است. به اعضای پارلمان ها در سراسر جهان اعلام می کنم که اسرائیل ۷۰ نماینده پارلمان فلسطین یعنی بیش از نیمی از اعضای مجلس قانون گذاری را بازداشت کرده است.

پیش از این کمیته اطلاع رسانی اعتصاب «آزادی و کرامت» اعلام کرد که وضعیت جسمی اسیر مروان برغوثی عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و رهبر اعتصاب دسته جمعی اسرای فلسطینی بسیار وخیم است.

گفتنی است، اعتصاب غذای سراسری اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی ۱۴ روزه شد و نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی برای رسیدن به حقوق و خواسته هایشان دست به اعتصاب غذا زده اند.