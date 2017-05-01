ارسال۱۰۰مقاله به همایش خواندن درکردستان/اعطای ۴نشان خواندن

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی در حاشیه برگزاری دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن دردانشگاه کردستان به خبرنگاران گفت: شعار اصلی این دوره از همایش «تجارب زیسته، مدل‌های نظری، الگوهای عملی» است.

وی به محورهای این همایش اشاره کرد و گفت: مبانی نظری و معرفتی خواندن، خواندن و لایه های مدریتی، خواندن ونهادهای فرهنگی، خواندن وخانواده، نظام آموزش وپرورش و خواندن، آموزش عالی و خواندن، صنعت نشر وخواندن، خواندن ومحیط الکترونیکی ومجازی، روانشناسی، فیزیولوژی عصبی و خواندن از محورهای این همایش است.

وی از ارسال ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش در دانشگاه کردستان خبرداد واظهارداشت: از این تعداد مقاله توسط هیئت علمی ۲۰ مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی، ۲۵ مقاله برای چاپ درکتابچه مجموعه مقالات و ۲۵ مقاله هم برای ارائه در قالب پوستر پذیرش شدند.

رییس دومین همایش بین المللی خواندن ادامه داد: از کشورهای آلمان، پاکستان، هندوستان و اقلیم کردستان عراق به دبیرخانه این جشنواره مقاله ارسال شد.

حسینی اضافه کرد: به دلایل مختلفی هم چون ارائه مقالات این افراد خارجی در دیگر همایش ها و جشنواره ها از پذیرش آنها در این همایش خودداری کردیم.

وی بیان کرد: تنها مقاله خارجی پذیرفته شده در این همایش مربوط به نویسنده ای از اقلیم کردستان عراق با نام باخان احمد محمد امین است.

وی با اشاره به اینکه مقالات پذیرفته شده در ۶ پنل ارائه می شود، بیان کرد: وجه تمایز این دوره از همایش نسبت به دوره نخست آن این است که اعضای یکی از پنل ها را افرادی تشکیل می دهد که در این عرصه کار تجربی کردند.

رییس دومین همایش بین المللی خواندن از اعطای نشان خواندن در اختتامیه این همایش خبرداد و گفت: براساس نظر کمیته عملی افرادی را که کارهای زیربنایی و زیرساختی در زمینه خواندن انجام دادند انتخاب شدند و در اختتامیه این همایش چهار نشان خواندن به این افراد اعطا می شود.