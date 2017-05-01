  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

همزمان با گرامی‌داشت مقام معلم؛

ویژه‌برنامه «راهبران معرفت» در فرهنگسرای مهر برگزار می‌شود

ویژه‌برنامه «راهبران معرفت» در فرهنگسرای مهر برگزار می‌شود

فرهنگ‌سرای مهر همزمان با ایام گرامی‌داشت مقام معلم ویژه برنامه «راهبران معرفت» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۹، این برنامه با هدف «توسعه سواد خواندن» و هم‌چنین تقدیر از معلمان منطقه و با مشارکت اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۱۹ برگزار خواهد شد.

معرفی مجموعه کتاب های «لذت خواندن» تالیف مرتضی مجدفر؛ نویسنده و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و مینو طاهری و برگزاری پنل تخصصی «توسعه سواد خواندن» از جمله بخش های ویژه این برنامه خواهد بود.

در این ویژه برنامه سعید رنجبریان؛ مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۹، ناصر کوهستانی مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۹، مرتضی مجدفر؛ مولف و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، محرم نقی زاده؛ قائم مقام مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت و مینو طاهری یکی از نویسندگان مجموعه کتاب‌های «لذت خواندن» سخنرانی خواهند کرد.

از دیگر بخش‌های این برنامه می‌توان به معرفی و تقدیر از منتخبین مسابقه خاطره‌نویسی ویژه معلمین مدارس محروم و روستاهای اطراف منطقه ۱۹ تهران اشاره کرد.

این برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ در سالن فرهنگسرای مهر برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۵۵۰۳۵۶۰۰ تماس حاصل کنند.

کد خبر 3967089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها