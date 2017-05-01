به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۹، این برنامه با هدف «توسعه سواد خواندن» و هم‌چنین تقدیر از معلمان منطقه و با مشارکت اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۱۹ برگزار خواهد شد.

معرفی مجموعه کتاب های «لذت خواندن» تالیف مرتضی مجدفر؛ نویسنده و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و مینو طاهری و برگزاری پنل تخصصی «توسعه سواد خواندن» از جمله بخش های ویژه این برنامه خواهد بود.

در این ویژه برنامه سعید رنجبریان؛ مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۹، ناصر کوهستانی مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۹، مرتضی مجدفر؛ مولف و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، محرم نقی زاده؛ قائم مقام مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت و مینو طاهری یکی از نویسندگان مجموعه کتاب‌های «لذت خواندن» سخنرانی خواهند کرد.

از دیگر بخش‌های این برنامه می‌توان به معرفی و تقدیر از منتخبین مسابقه خاطره‌نویسی ویژه معلمین مدارس محروم و روستاهای اطراف منطقه ۱۹ تهران اشاره کرد.

این برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ در سالن فرهنگسرای مهر برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۵۵۰۳۵۶۰۰ تماس حاصل کنند.