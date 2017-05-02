آموزش شگردهای تبلیغ داروی لاغری/ در ۱۵ دقیقه به تاجیکستان بروید

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «دور دنیا در ۱۵ دقیقه» روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت به معرفی جاذبه های گردشگری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان می پردازد.

در این برنامه مخاطبان با مراکز دیدنی، تفریحی، فرهنگی و تاریخی شهر بیشتر آشنا می شوند.

«دور دنیا در ۱۵ دقیقه» برنامه ای از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صباست که با تهیه کنندگی الهه بیات، نویسندگی شیوا رمضانی و با اجرای عالیه سادات جعفری و محسن دین‎محمد تقدیم شنوندگان می شود.

این برنامه با هدف معرفی اماکن و جاذبه های دیدنی ایران و جهان در قالب نمایشی شاد و مفرح هر روز در ساعت ۱۳:۴۵ روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

آخرین اخبار از تبلیغ داروهای لاغری

در برنامه «چه خبر» مخاطبان از شیوه ها و ترفندهای جدید مبلغان داروهای لاغری آگاهی می یابند که روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت پخش می شود.

در این برنامه سعی شده با زبان طنز مخاطبان در جریان آخرین و جدیدترین شگردهای ترغیب کنندگان داروهای غیرمجاز لاغری قرار بگیرند.

«چه خبر» برنامه ای است در راستای آگاهی بخشی و نشاط آفرینی که گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا آن را به تهیه کنندگی و نویسندگی مهدی استاداحمد و گویندگی سجاد شهرابی هر روز ساعت ۱۰:۱۵ به مدت ۱۵ دقیقه روی موج اف ام ۱۰۵.۵ مگاهرتز پخش می کند.