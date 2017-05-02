به گزارش خبرنگار مهر، سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح امروز با حضور رئیس مجلش شورای اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.

این نمایشگاه در سال جاری و برای دومین نوبت در مجموعه شهر آفتاب تهران برگزار و از فردا پذیرای تمامی علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال جاری و با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» در ۱۰ روز آتی و از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۰ به فعالیت خواهد پرداخت.

انتیمو چزرو معاون وزیر میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری کشور ایتالیا یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه است و همچنین در این مراسم ولادان ووکوساولیویچ وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی صربستان که به همراه سه تن از مشاوران و معاونان این وزارتخانه به ایران سفر کرده است نیز حضور دارد.

در نمایشگاه امسال ایتالیا به عنوان میهمان و استانبول به عنوان شهر میهمان حضور دارند.

در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران بیش از ۴۰۰ هزار عنوان کتاب از سوی بیش از ۲۷۰۰ ناشر داخلی و خارجی در فضایی بالغ بر ۱۳۵ هزار متر مربع به مخاطبان عرضه خواهد شد.

همچنین در این دوره از نمایشگاه ۱۶.۵میلیارد تومان اعتبار به عنوان یارانه برای استفاده اقشار مختلف مردم نظیر دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و اساتید دانشگاه از آثار عرضه شده در نمایشگاه اختصاص یافته است.

