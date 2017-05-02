به گزارش خبرگزاری مهر، مجید میرفخرایی به عنوان طراح صحنه و لباس به مجموعه نمایشی کمدی «سفر در خانه» پیوست.



این مجموعه به کارگردانی بهرنگ توفیقی، تهیه کنندگی عباس اکبری و سعید کمانی برای شبکه نسیم ساخته می‌شود و به زودی در تهران کلید می خورد.



در داستان این سریال آمده است: آقا کریم که بعد از ۳۵ سال کار در کارخانه بازنشسته می‌شود، جایزه سفر به مشهد را از آن خود می‌کند و به همراه خانواده راهی مشهد می‌شود، اما در این راه اتفاقاتی برای او و خانواده‌اش بوجود می‌آید