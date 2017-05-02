قزاقستان اسامی گروههای شرکت کننده در مذاکرات آستانه را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد هیئتی به نمایندگی از معارضان سوری، گروهی از سازمان ملل، آمریکا و اردن به همراه هیتهای نمایندگی از دولت سوریه، روسیه، ترکیه و ایران در چهارمین دور از مذاکرات صلح سوریه در آستانه شرکت می کنند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه قزاقستان، هیئتی که از سازمان ملل در این دور از مذاکرات آستانه شرکت می کند گروهی از مقامات رده بالای سازمان ملل را شامل می شود و نمایندگان اعزامی از آمریکا و اردن حکم ناظر را در این مذاکرات خواهند داشت.

مذاکرات صلح آستانه به کوشش ایران، روسیه و ترکیه از سال گذشته آغاز شد و تا کنون ۳ دور از آن برگزار شده است.