۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

ابراهیمی در گفتگو با مهر خبر داد:

حمایت جامعه روحانیت مبارز از «رئیسی»

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: جامعه روحانیت مبارز در انتخابات ریاست جمهوری آتی از سید ابراهیم رئیسی حمایت خواهد کرد.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با مهر، عنوان کرد: در جلسه آخر جامعه روحانیت مبارز تصمیم نهایی بر این شد که در انتخابات آتی ریاست جمهوری از حجت الاسلام رئیسی حمایت کنیم.

وی درباره اینکه براساس چه شاخص هایی از این کاندیدا اعلام حمایت خواهید کرد، افزود: آقای رئیسی شخصیت شناخته شده ای هستند و قطعا ما از وی حمایت خواهیم کرد.

ابراهیمی با اشاره به رایزنی هایی که بین جامعه روحانیت و جامعه مدرسین درحال انجام است تصریح کرد: جامعتین تلاش می کنند در نهایت به گزینه واحدی برای انتخابات ریاست جمهوری رسیده و از آن حمایت کنند.

