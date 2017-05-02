نامزدهای ریاست جمهوری از ورود غیرتخصصی به حوزه نظامی پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در گفتوگویی پیرامون وضعیت جنگ و یا صلح میان ایران و آمریکا اظهار داشت: ما طی دهه جاری به لحاظ توان نظامی و دفاعی همواره در مرحله بازدارندگی فعال بودهایم و به برکت حضور مردم آگاه و همیشه در صحنه و توانمندی و آمادگی روزافزون نیروهای مسلح سالهاست که کشورمان از دوره اقدام نظامی آمریکا عبور کرده است.
سردار جزایری خاطرنشان کرد: مفهوم دیگر این کلام آن است که در هر شرایطی، با توجه به آمادگی و توان دفاعی بالا و روحیه و انگیزه نیروهای مسلح قادریم با هر متجاوز نامتقارن برخورد پشیمانکننده داشته باشیم.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد: توان و قدرت بازدارندگی ما، به حضور آحاد میلیونی مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی متصل است و به همین خاطر است که برنامهریزی هجومی را برای هر دشمنی در هر اندازه و توانی با دشواریهای فراوان روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به برکت تدابیر رهبری و در صحنه بودن آحاد مردم و توانمندی نیروهای مسلح سالهاست که خطر حمله نظامی آمریکا را از خود دوره کرده و به طور اصولی آمریکا قادر به اقدام نظامی علیه کشورمان نمیباشد.
سردار جزایری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: عامل اصلی دور شدن سایه جنگ از کشور آمادگی و توان بالای نیروهای مسلح در کنار مردم آگاه و هوشیار است و درصد تأثیرگذاری سایر عوامل از جمله مشکلات داخلی و خارجی آمریکاییها و یا دیپلماسی، در برابر آن ناچیز است.
سردار جزایری تأکید کرد: انقلاب اسلامی امروز دارای قامتی بلند و برافراشته است و نمونههای زیادی وجود دارد که شکست و ناکامی آمریکا و اذنابش را در مصاف با آن میتوان بیان کرد.
وی گفت: نمونههای گویا و هشداردهنده شکستهای دشمنان در طول دوره پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در سالهای اخیر، در مقامت اسلامی منطقه، پیش روی افکارعمومی جهانیان است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا، افزایش اقتدار و توان داخلی، ارتقاء قدرت دفاعی و نظامی و انسجام ملی تنها راه مقابله با استکبار جهانی است و در مقابل، نشان دادن هرگونه ضعف و سستی و یا همراهی با سیاستهای سلطهگرانه آمریکاییها در منطقه و جهان و یا خوشبینی نسبت به آنها، میتواند زمینه اقدامات حاد و از جمله تهاجم نظامی به کشورمان را فراهم سازد.
سردار جزایری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص انتخابات ریاست جمهوری کشورمان اظهار داشت: قبلاً به صورت کتبی از ستاد انتخابات ریاست جمهوری، خواسته شد تا در خلال تبلیغات انتخاباتی، مراقبت شود نامزدها و یا رسانهها در ورود به عرصههای نظامی و دفاعی کشور و منطقه، منافع ملی و امنیت کشور را در نظر گرفته و از دخالت غیرتخصصی در این عرصه که خارج از حدود اختیارات ریاستجمهوری است خودداری کنند.
نظر شما