هم استقلال نقره داغ شد هم ساسان انصاری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان برگزار و از سوی ساسان انصاری، بازیکن تیم فولاد خوزستان تخلفاتی مبنی بر هل دادن داور پس از اخراج رخ داد که وی طبق بند ۳ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و حضور در مسابقات و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم صنعت نفت آبادان نیز به دلیل فحاشی تماشاگران منتسب به تیم کادر فنی و بازیکنان حریف(با توجه به سابقه قبلی، به ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین تیم صنعت نفت آبادان به خاطر پرتاب ترقه توسط تماشاگرانش با توجه به سابقه قبلی به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه نقدی برای تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد

تیم پدیده مشهد به دلیل تخلف تماشاگرانش مبنی بر انداختن لیزر، به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جرمیه نقدی محکوم شد. تیم استقلال تهران با توجه به سابقه و تخلف تماشاگرانش در پرتاب لیزر، این تیم باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

رضا مهاجری، سرمربی تیم پدیده مشهد نیز به خاطر ورود به داخل زمین و اعتراض به داور که منجر به اخراجش شد، به تذکر کتبی و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کلیه آرای فوق قطعی است.