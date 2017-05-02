کمبود ۳ هزار معلم در هرمزگان/نرخ باسوادی استان ۹۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، دانش هاشمی پور عصر سه شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات آموزش و پرورش هرمزگان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید، مرتضی مطهری و تبریک فرا رسیدن هفته معلم، نهاد تعلیم و تربیت را مدیون تلاش ها و مجاهدت های قشر شریف فرهنگی دانست و بیان داشت: در توصیف مقام و مرتبت معلم ذکرهمین نکته بس که کار او در امتداد رسالت انبیا و اولیای صالح خداوند متعال است که با هیچ مقام و میزان مادی قابل مقایسه نیست.

دوهزار کودک بازمانده از تحصیل به تحصیل بازگشتند

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به دستاوردهای آموزش و پرورش هرمزگان اظهارداشت: در دوره مهم ابتدایی که زیربنای نظام آموزشی است، نرخ ارتقای این دوره در دولت یازدهم از۹۳ به ۹۸ درصد رسید و در شاخص جذب کودکان ۵ ساله پیش دبستانی نیز از ۱۶ هزار در اوایل کار این دولت، به ۲۷ هزار در سال ۹۶ رسیدیم، ضمن اینکه در جذب کودکان بازمانده از تحصیل نیز آموزش و پرورش استان به عدد ۲ هزار نفر رسید.

وی با بیان اینکه پوشش واقعی تحصیلی در دوره ابتدایی نیز از ۹۴ درصد ابتدای کار دولت تدبیر و امید، به ۹۷ درصد در سال ۹۵ رسید، افزود: در این دوره، آموزش و پرورش هرمزگان در جشنواره ملی جابربن حیان، در بخش طراحی و ساخت موفق شد با هنرنمایی محمد حسین حمزه پوراز ناحیه یک بندرعباس، رتبه اول کشوری پژوهش و فن آوری را کسب کند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه با اشاره به شاخص های عملکردی در حوزه آموزش متوسطه، از توسعه رشته های علوم وفنون دریایی با مشارکت اداره بنادرو دریانوردی، سپاه و ارتش در مناطق جاسک، بندرلنگه و بندرعباس و همچنین رشته های ایرانگردی، هتلداری، هنرهای زیبا و صنایع دستی در قشم، میناب و بندرعباس در سال ۹۵ خبر داد و گفت: در این حوزه علاوه بر توسعه هنرستانهای علوم و فنون دریایی از یک به چهارهنرستان، برای نخستین بار در اسفند ۹۵ با مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هنرستان حمل و نقل دایر شد که با توجه به نقش این صنعت در استان، گام بسیار مهمی در توسعه های رشته های کاربردی برداشته شد.

وی ادامه داد: علاوه براین، اولین هنرستان نمونه دخترانه فنی و حرفه ای نیز در دهه فجر سال ۹۵ راه اندازی شد و رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای و کار و دانش از ۴۱ رشته به ۵۲ رشته ارتقاء یافت، ضمن اینکه افتتاح هنرستان پالایشگاه نفت بندرعباس در اسفند ۹۵ نیز نقش مهمی در توسعه ظرفیت های هنرستانی استان ایفا کرد.

هاشمی پور پوشش تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول را با دو درصد جهش نسبت به آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، ۹۳ درصد اعلام کرد و گفت: تعداد پژوهش سراهای دانش آموزی با بیش از چهار برابر رشد نسبت به گذشته، ۲۱ مورد است. نقش پژوهش و توجه و تمرکز بر این مهم، نتایج درخشانی را در کسب رتبه های برتر کشوری برای هرمزگان دربرداشته است.

وی در همین راستا بیان داشت: در حالیکه قبل از دولت یازدهم فقط دوعنوان ملی داشتیم، در مدت چهارسال اخیر بیش از ۲۰ اختراع دانش آموزی ثبت ملی و دو اختراع دانش آموزی نیز در سال ۹۵ ثبت جهانی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در بخش دیگری از گزارش خود با بیان اینکه بومی سازی نیروهای آموزش ابتدایی مناطق استان از سیاست های راهبردی آموزش و پرورش هرمزگان بوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت نیروی انسانی ماندگار و کاهش دغدغه فرهنگیان عزیز، برای اولین بار ضمن اینکه همه نیروهای خواهر ابتدایی فارغ التحصیلی دانشگاه فرهنگیان در محل سکونت خود سازماندهی شدند، در مجموع بیش از ۹۵ درصد نیروهای مقطع ابتدایی هم اکنون در منطقه محل زندگی خود مشغول به خدمت هستند.

۱۷۰۰ نیروی جدید در آموزش و پرورش هرمزگان استخدام شدند

به گفته هاشمی پور؛ به موازات این برنامه، مدت خدمت نیروهای غیربومی مناطق جاسک و بشاگرد را با جایگزینی نیروهای بومی، از میانگین ۱۰ سال به سه سال کاهش دادیم که نقش موثری در ارتقاء کیفیت تحصیلی دانش آموزان و کم شدن دغدغه معلمان عزیز دارد. با توجه به سیاست تامین نیروی انسانی ماندگار، دانشجویان بومی شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان از ۳۶۳ نفر به ۱۰۷۶ نفر رسیده و در مجموع ۱۷۰۰نفر نیروی جدید آموزشی نیز برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش، استخدام شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین گفت: نسبت دانش آموز به معلم در استان در سال ۹۵ از ۲۴ نفر به ۲۱ نفر کاهش یافته است و۸۰۰ نیروی پیش دبستانی نیز در ۲۲ منطقه استان جذب و سازماندهی شده اند. با هدف برقراری عدالت آموزشی، اختصاص نیروی انسانی رسمی به دوره پیش دبستانی نیز در مناطق محروم با ضریب محرومیت ۹ در آموزش و پرورش استان اجرایی شد.

۳هزار کلاس درس هوشمند در هرمزگان فعال است

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه در شاخص مهم هوشمند سازی مدارس دولتی نیز تا سال ۹۲ در مجموع ۹۰۰ کلاس هوشمند بوده است، افزود: تعداد کلاسهای هوشمند مدارس دولتی هم اکنون با بیش از سه برابر رشد به عدد ۳۰۰۰ هزار کلاس رسیده است.

این مسئول همچنین از افزایش دو برابری سهیمه استخدام ماده ۲۸ ورودی دانشگاه فرهنگیان درسال ۹۵ به تعداد ۶۲۶ نفر و کسب مجوز اولیه استخدام ۹۷۰ نفر برای سال جاری خبر داد و گفت: انجمن های علمی آموزشی معلمان نیز از هفت انجمن به ۱۹ انجمن رسیده است.

کمبود ۳هزار معلم در استان هرمزگان

هاشمی پور با تاکید بر مدیریت و بهره وری بهینه از نیروی انسانی موجود استان، اظهارداشت: با توجه به کمبود بیش از سه هزار معلم و ضرورت تامین و پوشش کلاسهای درس، به منظور افزایش پوشش تحصیلی و برقراری عدالت آموزشی، سازماندهی نیروی انسانی به گونه ای انجام شده که حتی دورترین نقاط روستایی و مدارسی با جمعیت کمتر از پنج نفر دانش آموز نیز بدون معلم نباشد که این مهم با کمترین نارضایتی و یا تنش و نگرانی، از ابتدای مهرماه درهرسال تحصیلی اجرایی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه با اشاره به رشد شاخص های حوزه پرورشی و تربیت بدنی، اظهار کرد: اگراز توجه جدی به شاخص های آموزشی و برنامه های فراگیر این بخش سخن گفته شد به این معنی نیست که از بخش های دیگر غفلت شده است بلکه شاخص های آموزش و پرورش به موازات یکدیگر دنبال شدند که بازخورد آن درعملکرد دو حوزه مهم پرورشی و تربیت بدنی قابل ارزیابی است.

وی با بیان اینکه سرانه نمازخانه های مدارس استان از۵۰ به ۷۵ سانتی متر و کتابخانه های مدارس نیز از۲۱ هزار به ۴۷ هزارمترمربع رسیده، یادآورشد: جایگاه استان در شاخص مهم جشنواره قرآنی نیز از رتبه هفدهم کشوری به رتبه یازدهم ارتقاء یافت که نشان می دهد توجه به مبانی دینی و قرآنی در اولویت برنامه های حوزه پرورشی بوده است.

این مسئول همچنین با اشاره به اهمیت تقویت بنیه دینی دانش آموزان، خاطرنشان کرد: جذب ۵۷۰ روحانی برای نماز جماعت مدارس که تا سال ۹۲ درمجموع ۱۷۹ نفر بود، به خوبی نشان می دهد به این بخش مهم چه میزان توجه شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه در بخش تربیت بدنی و سلامت نیز شاخص ها به خوبی بیانگر جهش چشمگیر فعالیت ها و دستاوردها در این بخش است، بیان داشت: از مهمترین مصادیق این موفقیت ها، قهرمانی پر افتخار تیم فوتبال مدارس هرمزگان در دهه فجر سال ۹۵ و اعزام این تیم در اواخراردیبهشت ۹۶ به نمایندگی از جهموری اسلامی ایران به مسابقات جهانی کشور"چک" است که نشان می دهد شایستگان هرمزگانی در صورت فراهم بودن بستر، صاحب توانمندی برای حضور در رقابت های جهانی و بین المللی هستند.

سرانه ورزشی مدارس به ۵۰سانتی متر رسید

وی ارتقاء سرانه فضاهای ورزشی از ۳۶ سانتی مترمربع به ۵۰ سانتی متر، افتتاح ۲۰ سالن ورزشی، رتبه های اول کشوری در جشنواره نوجوان سالم، المپیاد کشوری دادرس و جشنواره ابتکارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و همچنین قهرمانی کشوری در رشته های فوتبال و بسکتبال و افزایش آمار دانش آموزان ورزشکار سازمان یافته از ۶۷ هزار به ۱۵۳هزار نفر را نشان از دستاوردهای چشمگیر این حوزه مهم دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین گفت: اختصاص یک دستگاه مینی بوس دندانپزشکی جهت معاینات دانش آموزان مناطق و مدارس محروم در راستای توجه به بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مناطق محروم در کنار سایر اقدامات آموزشی بهداشتی در مدارس استان، عناوین قابل توجهی درعملکرد این حوزه به شمار می روند.

هاشمی پور با بیان اینکه در پرداخت مطالبات و افزایش اعتبارات آموزش و پرورش استان در دولت تدبیر و امید تحولی بی سابقه رخ داده است، یادآورشد: پرداخت ۴۵۰ میلیارد ریال از مطالبات معوقه فرهنگیان از سال ۸۹ تا ۹۴ قطعا حاصل پیگیری های مستمر و توجه ویژه دولت بوده است ضمن اینکه به همین میزان یعنی ۴۵۰ میلیارد ریال نیز در سال ۹۵ در بخش مطالبات جاری آموزش و پرورش پرداخت شده است.

وی با تاکید بر شفاف سازی عملکرد اداری مالی، اضافه کرد: در مجموع پرداخت این ۹۰۰ میلیارد ریال با وجود همه مشکلات و تنگناهای مالی، نقش بسیار مهمی را در روان سازی برنامه ها و اهداف نظام تعلیم و تربیت در این خطه از میهن اسلامیمان، ایفا کرده است.

این مسئول، تسویه کامل بدهی ادارات آموزش و پرورش به مبلغ ۱۳میلیارد ریال و همچنین تامین و تجهیز واحدهای آموزشی از محل اوراق خزانه اسلامی در سال ۹۵ و ۹۶ به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال را حاصل تلاشهای انجام شده و همراهی و همکاری دولت با آموزش و پرورش استان عنوان کرد و گفت: در یک شاخص مهم دیگر نیز در سال ۹۵ و ۹۶ عنوان اولین استان کشوردر بحث وصول عوارض ماده ۱۶ قانون شوراهای آموزش و پرورش، به مبلغ ۳۸ میلیارد ریال، به استان هرمزگان رسید که تقدیر وزارت آموزش و پرورش را بدنبال داشت.

هاشمی پور در همین راستا با اشاره به توجه ویژه آموزش و پرورش هرمزگان به رفاه فرهنگیان، از پرداخت ۲ تریلیون و ۴۹۹ میلیارد ریال وام صندوق ضروری، ۲۷۷میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی، ۴۲۶ میلیارد ریال تسهیلات خرید کالا و ۲۳۳ میلیارد ریال تسهیلات خرید خودرو خبر داد و گفت: در این مدت ضمن توسعه مراکز رفاهی از یک به چهار مورد و همچنین اضافه شدن یک درمانگاه، حدود هشت میلیارد ریال نیز در سال ۹۵ و ۹۶ صرف تعمیر و تجهیز مراکز آموزشی رفاهی و ۲۶ میلیارد ریال نیز صرف خرید تجهیزات ستادهای اسکان نوروزی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز کمک بلاعوض به منظورحمایت از بیماران صعب العلاج پرداخت شده، یادآورشد: در بخش حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و ایتام نیز بیش از ۴ میلیارد ریال کمک هزینه پرداخت شده است.

هاشمی پور در ادامه با تاکید بر اینکه در بخش مدارس استثنایی نیز با توجه به نگاه ویژه دولت به حمایت از دانش آموزان عزیز این مدارس، شاهد تحولات چشمگیری بوده ایم، بیان کرد: از اهم دستاوردهای این بخش می توان به پوشش تحصیلی دانش آموزان دارای نیاز ویژه از ۱۶۱۸ نفر در سال۹۲ به ۲۰۳۹ نفر در سال ۹۵ اشاره کرد.

وی ادامه داد: در بخش سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان نیز۳۰ هزار نفر سال ۹۲ به ۳۷ هزار نفر در سال ۹۵ افزایش یافت و هزینه ایاب و ذهاب این دانش آموزان نیز از۴۸۰ میلیون تومان به ۸۵۶ میلیون تومان در سال۹۵ رسید.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه در بخش اسناد مالکیت اخذ شده برای اماکن آموزش و پرورش نیز با رشد پنج برابری، ۱۸۵ سند اخذ شد، خاطرنشان کرد: هم اکنون طرح های زیادی در آموزش و پرورش استان در حال اجراست که با توجه به شعار دولت مبنی بر بیان عملکرد پس از انجام کامل طرح ها، از ذکر جزییات آنها پرهیز داریم و به فضل خداوند متعال با تکمیل طرح ها، درموعد مقرر، اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، در شاخص سوادآموزی و انسداد مبادی بیسوادی، بر اساس اطلاعات سرشماری سال ۹۵ ، درصد باسوادی گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله استان در دولت تدبیر و امید به ۹۴.۴۴ درصد است که ۳.۴۴ درصد رشد نسبت به دولت دهم را نشان می دهد.

۱۱هزار نفر بیسواد در هرمزگان/نرخ باسوادی استان ۹۵درصد است

وی با بیان اینکه در حال حاضر استان هرمزگان از نظر رشد نرخ سواد نسبت به سال ۹۲ در رتبه پنج کشوری قرار دارد، افزود: از حدود ۹۰ هزار بیسواد گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله درابتدای دولت یازدهم، در حال حاضر با تلاش های صورت گرفته و حمایت های ویژه دولت، این تعداد به حدود ۱۱هزار نفر کاهش یافته است و نرخ باسوادی استان از ۹۱ درصد به ۹۵ درصد ارتقاء یافته است.

وی اضافه کرد: با هدف جذب و شناسایی و آموزش مهارت به افراد بی سواد و ریشه کنی بیسوادی، برای اولین بار دراستان در سال ۹۵- ۹۶ تعداد ۱۱ مرکز یادگیری محلی راه اندازی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش با بیان اینکه به منظور تداوم همکاری و ریشه کنی بیسوادی نرخ فعالیت های سوادآموزی نیز از۲۴۰ هزار تومان به ازای هر نفر به ۷۴۰ هزار تومان در این دولت افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: از آنجایی که باسوادی اولیاء دانش آموزان تاثیر بسزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد، به همت دولت تدبیر و امید، طرح آموزش اولیاء بیسواد با جمع آوری و پالایش نفر به نفراولیاء بیسواد در سطح استان اجرایی شد و تاکنون قریب به ۸۰۰۰ نفر در استان باسواد شده اند در حالی است که قبل از سال ۹۲ برنامه مشخصی برای باسوادی اولیا وجود نداشت.

هاشمی پور با اشاره به اینکه در توسعه فضاهای آموزشی نیز تحولات زیادی رقم خورده است، گفت: در سال ۹۵ بیش از ۱۱۸ طرح با ۵۳۴ کلاس درس و با اعتبار بیش از ۷۱۶ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد، ضمن اینکه در مدت چهار سال اخیر در مجموع جمعا ۳۷۸ پروژه در قالب یک هزار و ۵۴۲ کلاس درس با اعتبار ۲۲۶ میلیارد تومان در استان ساخته شده که ۲۲۱ پروژه آن در قالب ۷۲۰ کلاس درس با مشارکت خیران عزیز احداث شده است که البته تا رسیدن به شرایط مطلوب باید تلاش بسیاری در این بخش انجام شود.