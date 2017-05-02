باز شدن مرز آمریکا و مکزیک تنها برای ۳ دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بخشی از حصار مرزی میان دو کشور آمریکا و مکزیک در راستای دیدار افراد با خانواده و بستگان خود تنها به مدت سه دقیقه باز شد.

بر اساس این گزارش، مأموران کنترل مرزی تنها یکی از درب های حائل میان آمریکا و مکزیک در کالیفرنیا را باز کردند.

گزارش ها حاکیست، خانواده ها فقط برای مدت کوتاهی توانستند به دیدار بستگان خود بپردازند.

این اقدام در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بهانه هائی از قبیل مهار مهاجرت از مکزیک به این کشور و نیز قاچاق مواد مخدر بر خواسته خود مبنی بر دیوارکِشی کامل میان دو کشور اصرار دارد.