استاندارگلستان وارد منطقه معدن آزادشهر شد/اعتراض خانواده معدنچیان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو استاندار گلستان بعدازظهر پنجشنبه به منظور بازدید و بررسی وضعیت آسیب دیدگان و نجات یافتگان حادثه انفجار معدن یورت آزادشهر وارد محل این حادثه شد که ورود وی عکس العمل منفی خانواده معدنچیان را به همراه داشت.

خانواده معدنچیان به حضور نیافتن استاندار گلستان در روز پنجشنبه در محل حادثه اعتراض کردند و از روند کند امدادرسانی به حادثه دیدگان گله مند بودند.

صادقلو در گفتگو با خانواده معدنچیان به آنها توصیه کرد محل حادثه را خلوت کنند تا امدادرسانی به شکل راحت تری انجام شود.

لازم به ذکر است، از مجموع ۲۲ جسد خارج شده از حادثه معدن یورت آزادشهر، تا کنون ۲۱ جسد شناسایی و تحویل خانواده ها شده است.