دعوت ۲۵ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال زنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان زنان از ۲۱ تا ۲۶ شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

بر این اساس شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ۲۵ بازیکن را برای حضور در این مرحله از اردو دعوت کرد تا نفرات دعوت‌شده زیر نظر کادر فنی تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی خود را دنبال کنند.

اسامی بازیکنان دعوت‌شده به شرح زیر است:

فرزانه توسلی، مهتاب بنایی، یاسمین سادات حسینی، حنانه سلمانی، مبینا مرزبان، مبینا پروینی، شیرین صفار، آرزو کریمی، فهیمه قنبری، سما معصومی میری، مریم سادات سید، شقایق معتمدی سده، زهرا کیانی، الهام عنافچه، مهدیه محمودی نیا، مارال ترکمان، یاسمن مروت نژاد، ساجده کیخا، هلیا طالبی زاده، آذین نخعی، ستایش یوسفی، مریم قائد امینی، شیما کیانی، هلیا پرستوک، فاطمه رحمتی.