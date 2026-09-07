نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی داده‌های دمایی از ابتدای شهریورماه تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد میانگین دمای خراسان شمالی در این مدت، در مقایسه با میانگین بلندمدت، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: میانگین دمای هوای ۲۴ ساعته در خراسان شمالی حدود ۲.۲ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است؛ رقمی که این استان را در صدر استان‌های کشور قرار داده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: میانگین دمای حداکثر نیز حدود ۲.۳ درجه سلسیوس بالاتر از میانگین بلندمدت ثبت شده و خراسان شمالی در شمار استان‌های با بیشترین افزایش دما قرار گرفته است.

داداشی با اشاره به میانگین افزایش دمای کشور در همین بازه، خاطرنشان کرد: این در حالی است که میانگین افزایش دمای کشور برای دمای میانگین حدود ۱.۵ درجه و برای دمای حداکثر حدود ۱.۴ درجه سلسیوس گزارش شده است.

وی تأکید کرد: این آمار بیانگر تداوم شرایط گرم‌تر از میانگین بلندمدت در خراسان شمالی طی روزهای ابتدایی شهریورماه است.