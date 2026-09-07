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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۵

مردم خوزستان آب تنفس کردند؛ رطوبت در آبادان به ۸۶ درصد رسید

مردم خوزستان آب تنفس کردند؛ رطوبت در آبادان به ۸۶ درصد رسید

اهواز - اداره کل هواشناسی استان خوزستان با انتشار آخرین آمار ایستگاه‌های سینوپتیک استان اعلام کرد که بیشترین رطوبت نسبی در ۲۴ ساعت گذشته در آبادان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی اداره کل هواشناسی استان خوزستان، در بازه زمانی از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه تا ساعت ۹:۳۰ امروز، میانگین رطوبت نسبی سطح استان ۵۸.۴ درصد گزارش شده است.

این گزارش با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی استان تصریح کرد: آبادان با ۸۶ درصد، شادگان با ۸۵ درصد و هندیجان با ۸۲ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده‌اند.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان با بررسی وضعیت سایر مناطق افزود: پس از مناطق ساحلی، شوش با ۷۹ درصد، ماهشهر با ۷۴ درصد، بستان با ۷۳ درصد و هویزه با ۷۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و در اهواز این میزان ۶۳ درصد بوده است.

این گزارش در ادامه به وضعیت سایر شهرستان‌ها اشاره کرد: ایذه و کشاورزی اهواز هرکدام با ۵۸ درصد، شوشتر با ۵۴ درصد، صفی‌آباد دزفول با ۵۳ درصد، رامشیر با ۵۱ درصد، بهبهان با ۴۹ درصد، رامهرمز با ۴۴ درصد، دزپارت، لالی و هفتکل هر کدام با ۴۱ درصد و مسجدسلیمان با ۴۰ درصد رطوبت داشته‌اند.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان در پایان با ذکر کمترین مقادیر ثبت‌شده در ایستگاه‌ها اعلام کرد: حسینیه با ۳۸ درصد و آغاجاری با ۳۴ درصد، کمترین میزان رطوبت نسبی را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته ثبت کرده‌اند.

کد مطلب 6939705

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      4 0
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      شهرهای خوزستان مخصوصاآبادان وخرمشهرواهوازمسجدسلیمان درگذشته از بهترین شهرهای ایران از نظرامکانات وپیشرفت بودن وجنگ عراق علیه ایران این شهرهاروتخریب کردوتاحالا آبادان خرمشهر درست که نشدن بیشترخراب شدن وخوزستانیهابایدخاک کثیف وبی آبی و گرما روتحمل کنن و حال ارطوبت هم اضافه شد امیدوارم خوزستان که نود درصد معادن ایران روشامل میشه براش فکر وچاره ای اندیشیده بشه گمرک وراه دریایی باعث رونق وارتباط جهانی میشه وبرای پیشرفت و اقتصاد کشور عالیه
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
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      اهواز توی هفته گذشته‌ به ۹۰ درصد رسید
    • یک دوست IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      2 0
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      ابادان شرجی گرمای جنوب مردم زحمتکش خارک و رطبش عشقه بفرما کاکا مهمان ما باش ولک
    • احسان IN ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      4 0
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      با این شرایط بد جوی باز برق میره و سهمیه بنزین جنوب با شهر های سرد سیر یکیه

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