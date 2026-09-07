مردم خوزستان آب تنفس کردند؛ رطوبت در آبادان به ۸۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی اداره کل هواشناسی استان خوزستان، در بازه زمانی از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه تا ساعت ۹:۳۰ امروز، میانگین رطوبت نسبی سطح استان ۵۸.۴ درصد گزارش شده است.

این گزارش با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی استان تصریح کرد: آبادان با ۸۶ درصد، شادگان با ۸۵ درصد و هندیجان با ۸۲ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده‌اند.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان با بررسی وضعیت سایر مناطق افزود: پس از مناطق ساحلی، شوش با ۷۹ درصد، ماهشهر با ۷۴ درصد، بستان با ۷۳ درصد و هویزه با ۷۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و در اهواز این میزان ۶۳ درصد بوده است.

این گزارش در ادامه به وضعیت سایر شهرستان‌ها اشاره کرد: ایذه و کشاورزی اهواز هرکدام با ۵۸ درصد، شوشتر با ۵۴ درصد، صفی‌آباد دزفول با ۵۳ درصد، رامشیر با ۵۱ درصد، بهبهان با ۴۹ درصد، رامهرمز با ۴۴ درصد، دزپارت، لالی و هفتکل هر کدام با ۴۱ درصد و مسجدسلیمان با ۴۰ درصد رطوبت داشته‌اند.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان در پایان با ذکر کمترین مقادیر ثبت‌شده در ایستگاه‌ها اعلام کرد: حسینیه با ۳۸ درصد و آغاجاری با ۳۴ درصد، کمترین میزان رطوبت نسبی را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته ثبت کرده‌اند.