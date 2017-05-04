  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۱۶

مهرداد محمدی:

به خاطر کشته شدگان معدن استان گلستان خوشحالی نکردم

به خاطر کشته شدگان معدن استان گلستان خوشحالی نکردم

گلزن سپاهان با بیان اینکه تنها دلیل خوشحالی نکردنش به خاطر کارگران کشته شده در معدن بود، گفت: به احترام قربانیان معدن استان گلستان شادی نکردم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی پس از شکست دو بر یک تیمش برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی گفت: اعتقاد دارم تماشاگران از این بازی زیبا لذت بردند. هر دو تیم موقعیت های زیادی داشتند که در پایان این استقلال بود که توانست به پیروزی دست پیدا کرده و برای فصل آینده حضور خود را در لیگ قهرمانان آسیا قطعی کند.

وی تأکید کرد: می توانستیم در این دیدار شکست نخوریم اما چند موقعیت‌مان با بدشانسی از دست رفت و در پایان سه امتیاز پایانی لیگ شانزدهم را تقدیم استقلال کردیم.

هافبک سپاهان اصفهان در پایان و در پاسخ به این پرسش که چرا پس از زدن گل شادی نکردید گفت: من به احترام کارگران زحمت کشی که در معدن کشته شدند شادی نکردم و برای خانواده آنها از خداوند صبر مسئلت دارم.

کد مطلب 3970216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها