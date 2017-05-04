به خاطر کشته شدگان معدن استان گلستان خوشحالی نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی پس از شکست دو بر یک تیمش برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی گفت: اعتقاد دارم تماشاگران از این بازی زیبا لذت بردند. هر دو تیم موقعیت های زیادی داشتند که در پایان این استقلال بود که توانست به پیروزی دست پیدا کرده و برای فصل آینده حضور خود را در لیگ قهرمانان آسیا قطعی کند.

وی تأکید کرد: می توانستیم در این دیدار شکست نخوریم اما چند موقعیت‌مان با بدشانسی از دست رفت و در پایان سه امتیاز پایانی لیگ شانزدهم را تقدیم استقلال کردیم.

هافبک سپاهان اصفهان در پایان و در پاسخ به این پرسش که چرا پس از زدن گل شادی نکردید گفت: من به احترام کارگران زحمت کشی که در معدن کشته شدند شادی نکردم و برای خانواده آنها از خداوند صبر مسئلت دارم.