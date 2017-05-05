وزارت اطلاعات بر فضای مجازی نظارت کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران، به عملکرد وزارت اطلاعات در موضوع جنگ سایبری و امنیت فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: ما به جای پاک کردن صورت مسئله و بستن فضای مجازی با اقدامی خردمندانه، امکان بهره وری سالم مردم و مقابله با عناصر نفوذ و ضد امنیتی را مد نظر قرار دادیم و امروز این وزارتخانه بر فضای مجازی و کانال های شبکه های اجتماعی نظارت کامل دارد و به افراد ضد دین و ضد اخلاق که در کانالهای ضددینی و مستهجن فعالیت می کردند ضربه زده است.

وی گفت: در عرصه سیاست داخلی هم اهتمام این وزارتخانه برای حفظ انسجام ملی بوده و در همکاری با ارتش، سپاه، ناجا، بسیج، قوه قضاییه، وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

وزیر اطلاعات تاکید کرد : هدف این وزارتخانه برقراری آرامش در همه عرصه ها از جمله دانشگاهها ، حوزه، فرهنگ و هنر و فعالیت های اقتصادی بوده است.

وی گفت: وقتی امنیت ، درون زا باشد دستگاههای امنیتی به راحتی فعالیت و تحرکات دشمن را رصد می کنند.

علوی افزود: وزارت اطلاعات براساس حلال و حرام خدا و حفظ کرامت مردم و احترام به شخصیت مردم، کار خود را دنبال می کند و کار اطلاعاتی اخلاق مدار را مدنظر دارد که نتایج ارزشمندی به همین سبب کسب کرده ایم.

وزیر اطلاعات به تلاش های این وزارتخانه و سربازان گمنام امام زمان(عج) برای تحقق امنیت پایدار اشاره کرد و گفت: همین تلاش ها رضایت مردم را در پی داشته است به این ترتیب که در نظرسنجی خبرگزاری جمهوری اسلامی در زمینه محبوبیت دستگاهها، این وزارتخانه در سال 93 رتبه هفتم، در اسفند 94 رتبه چهارم و در مهرماه 95 رتبه سوم را کسب کرد.

علوی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات این وزارتخانه برای برقراری امنیت فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: اقتصاد با امنیت شکوفا می شود و باید فعالان اقتصادی احساس امنیت کنند و برای آنها نباید ، فضا، امنیتی باشد و در دانشگاهها نیز باید امنیت برای دانشگاه باشد تا استاد و دانشجو بتوانند در چارچوب ارزشهای الهی و مقدسات دینی و اهداف انسانی حرف بزنند و فضای امنیتی بر دانشگاه حکمفرما نباشد.

وزیر اطلاعات گفت: امنیت برای حوزه و فرهنگ و هنر و فعالان سیاسی هم باید برقرار باشد که در این زمینه وزارت اطلاعات دستاوردهای خوبی داشته است و بسیاری از زمینه های ناامنی و آشوب های اجتماعی با این رویکرد وزارتخانه مرتفع شده است.

علوی افزود: در 16 آذر سه چهار سال گذشته در اغلب دانشگاهها به مناسبت روز دانشجو برنامه داشتیم اما هیچ جا منجر به آشوب های اجتماعی نشد چرا که دانشگاهیان و مدیریت دانشگاه ها و مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و خود دانشجویان را در برقراری امنیت شریک کردیم و این همان امنیت پایدار است.

وی گفت: در یکی از نقاط کشور هر ساله 26 فروردین نا آرامی داشتیم و در سه چهار سال گذشته شاهد آرامش در آن استان بودیم که این اقدام به سبب ارتباط خوب با بزرگان اقوام و عشایر صورت گرفت و هر جا مردم را شریک کنیم امنیت در کم هزینه ترین شرایط محقق می شود.