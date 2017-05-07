کنگره اروپا و آسیا در حوزه محاسبات پیشرفته موازی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال دادههای آسیاتک، کنگره بینالمللی TOPHPC ۲۰۱۷ بهعنوان تنها رویداد مشترک بین اروپا و آسیا که منحصرا بر موضوعات رایانش با کارایی بالا (HPC) و دادههای عظیم متمرکز است، ۲۴ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۷ (۶-۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶) در تهران _ هتل اسپیناس و به همت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
هدف از ایجاد این رویداد، فراهم آوردن فرصتی برای خبرگان بخشهای دولتی و صنعت و دانشگاهیان برای بحث و تبادل نظر به منظور شکلدهی آینده HPC محاسبات پیشرفته موازی High Performance Computing و دادههای عظیم بود.
شرکت انتقال دادههای آسیاتک نیز در راستای حمایت از توسعه فنآوری در کشور و کمک به توسعه کسب و کار اقدام به حمایت مادی و معنوی از این همایش کرد.
گفتنی است کنگره TOPHPC در ۲۱ دوره قبلی در کشور ایتالیا برگزار شده بود و این رویداد برای نخستین بار در خارج از ایتالیا و در کشور ایران برگزار شد.
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