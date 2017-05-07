دستگاه سی‌.تی اسکن تشخیصی بومی سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از صنایع الکترونیک (صحا)، این محصول که با حمایت صحا تولید شده است، میتواند هم در زمینه تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد و هم اینکه بهعنوان شبیهساز درمان در رادیوتراپی به کار گرفته شود.
فرید نجاتبخش آزادانی مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده این محصول گفت: هدف اصلی این طرح، طراحی دستگاه سی.تی اسکن تشخیصی و سیمولاتور جهت استفاده در رادیوتراپی، طراحی الگوریتمهای بازسازی مقاطع تصویری با بهروزترین فناوریها، طراحی الگوریتمهای پیشرفته برای بازسازی مقاطع خارج از میدان دید و طراحی دستگاه سی.تی اسکن برای کاربردهای صنعتی است.
به گفته وی قسمتهایی از دستگاه سی.تی اسکن مانند طراحی قسمت مکانیکی و درایورها با استفاده از مهندسی معکوس و اعمال پیشنهادات متناسب با پروژه انجام شد.
نجاتبخش آزادانی در رابطه با مزیت رقابتی و نکات تمایز طرح گفت: طراحی بومی و رفع نیازهای کشور و رسیدن به خودکفایی در ساخت سی.تی اسکن، امکان دسترسی فنی به کلیه مراحل تولید، ساخت، تعمیرات و نگهداری و تقویت خود کفایی کشور در تعمیر و نگهداری این گونه تجهیزات بیوالکتریک، قابلیت دریافت کلیه استانداردهای بهروز بینالمللی، فراهم سازی فرصت صادرات این گونه تجهیزات بیوالکتریک به تمامی کشورهای منطقه و جهان از ویژگی های متمایز این طرح است.
وی در تشریح مشخصات فنی این طرح نیز گفت: نحوه عملکرد این دستگاه به این شکل است که امواج اشعه ایکس به اندام بیمار تابانده میشود و از تمام بافتهایی که در آن قسمت وجود دارد، عبور میکند. مقداری از این اشعه، جذب بافت شده و مابقی از طرف مقابل خارج میشود که از طریق دتکتورهای حساس دریافت میشود. با تکرار این عمل، چندین فریم از جسم ایجاد میشود که نهایتا تصویر جسم از طریق روشهای نرم افزاری برای بازسازی تصویر به دست میآید.
آزادانی تصریح کرد: در این طرح قصد بر آن است تا بتوان مبتنی بر دانش بومی کشور، دستگاه سی.تی اسکنی تولید شود که بتواند تصاویر سی. تی اسکن مبتنی بر پرتو Cone و آشکارساز مسطح را جهت درمان یا تشخیص بیماری ها تولید کند. ضمن اینکه مهمترین مزیتی که در روند پیشرفت سه نسل اول دستگاه سی-تی اسکن پدید آمد، زمان تصویربرداری است که از ۵ دقیقه در نسل اول به زمان یک ثانیه در نسل سوم رسید و در نتیجه باعث کاهش میزان دوز انتقالی به بیمار شد. پس از آن، با استفاده از آشکارسازهای جدید، رزولوشن مکانی، سرعت تصویربرداری و الگوریتمهای مورد استفاده برای حذف آرتیفکتهای تصویر بهبود پیداکرد.
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