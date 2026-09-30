به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش میرزاوند عصر چهارشنبه در جلسه شورای عشایری آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه عشایری، این جامعه را یکی از تابآورترین بخشهای کشور دانست و اظهار کرد: شرایط جنگهای اخیر نشان داد عشایر نه یک مسئله، بلکه یک فرصت راهبردی برای کشور هستند و باید ظرفیتهای آنان با نگاه ویژه مورد توجه قرار گیرد.
عشایر ظرفیت راهبردی کشور در تولید و امنیت غذایی
وی با بیان اینکه مردم در شرایط دشوار بدون انتظار برای دستورالعملها پای کار آمدند، افزود: عشایر نیز در این شرایط در صف نخست خدمت و پشتیبانی قرار داشتند و این روحیه نشان میدهد که ظرفیتهای مردمی باید در سیاستگذاریها بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: جامعه ایران باید در سه بخش شهری، روستایی و عشایری در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرد و قوانین و مقررات نیز متناسب با شرایط هر سه جامعه تنظیم شود.
میرزاوند با اشاره به گستردگی جامعه عشایری کشور ادامه داد: حدود ۳۰۰ هزار گله عشایری در ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور فعالیت دارند و این گستره، ظرفیت مهمی در حوزه پدافند غیرعامل، تولید، امنیت غذایی و حفظ مراتع محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش عشایر در تولید گوشت قرمز اظهار کرد: اکنون حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر تولید میشود و برنامهریزی کردهایم این سهم به ۴۰ درصد افزایش یابد. آذربایجان شرقی نیز به عنوان استان پایلوت این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت.
فناوری و زنجیره ارزش؛ مسیر افزایش تولید عشایری
رئیس سازمان امور عشایر ایران استفاده از فناوریهای نوین را یکی از راههای افزایش بهرهوری دام عشایری عنوان کرد و گفت: دامداری عشایری عمدتاً به شیوه سنتی انجام میشود، اما با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و روشهای نوین ژنتیکی میتوان زمان زایش دامها را مدیریت و همزمان کرد تا ضمن کاهش تلفات، خلأ تولیدی نیز کاهش یابد.
میرزاوند افزود: با بهبود وضعیت تولیدمثل میتوان ظرفیت تولید گلهها را افزایش داد و بخشی از دامهایی را که در چرخه تولیدمثل قرار نگرفتهاند، وارد چرخه تولید کرد؛ این موضوع نیازمند برنامهریزی و همکاری دستگاههای مرتبط است.
وی از طراحی زنجیره ارزش محصولات عشایری خبر داد و ادامه داد: این زنجیره از تأمین علوفه تا تولید و بستهبندی گوشت طراحی شده و توسعه میادین دام نیز به عنوان گام بعدی در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: عرضه دام باید تا حد امکان از طریق تعاونیهای عشایری انجام شود تا ضمن تقویت این تعاونیها، دولت از تصدیگری مستقیم فاصله گرفته و نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا کند.
میرزاوند همچنین توسعه بازار محصولات عشایری را مورد توجه قرار داد و افزود: فروشگاههایی برای بستهبندی، عرضه و توزیع محصولات عشایری راهاندازی شده و برنامهریزی برای توسعه این طرح در سراسر کشور در حال انجام است.
وی با اشاره به ظرفیت صنایع دستی زنان عشایر اظهار کرد: نخستین فروشگاه صنایع دستی زنان عشایر در هفته دولت افتتاح شد و با توجه به ابلاغ سند صنایع دستی، دستگاههای دولتی باید ظرفیتها و امکانات خود را در اختیار تولیدکنندگان این حوزه قرار دهند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران توسعه گردشگری عشایری را نیز از ظرفیتهای مهم این جامعه دانست و گفت: سازمان امور عشایر به عنوان دبیرخانه کارگروه گردشگری عشایری فعالیت میکند و طرحهای گردشگری توسط فرزندان عشایر باید با حفظ شأن و فرهنگ این جامعه توسعه یابد.
تأمین آب و زیرساخت؛ پیششرط پایداری زندگی عشایری
میرزاوند با اشاره به تأمین آب عشایر اظهار کرد: در دولت چهاردهم از سال گذشته یک همت اعتبار برای رفع تنش آبی جامعه عشایری اختصاص یافت که با استفاده از آن ۱۵۰ دستگاه تانکر خریداری شد؛ در حالی که در مجموع دولتهای گذشته حدود ۳۰۰ دستگاه تانکر خریداری شده بود.
وی افزود: امسال نیز یک همت اعتبار دیگر برای رفع تنش آبی عشایر اختصاص یافته است و این منابع میتواند در تقویت زیرساختهای آبرسانی این جامعه نقش داشته باشد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران بر ضرورت حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور تأکید کرد و گفت: نیاز آبی مستقیم عشایر در مقایسه با برخی بخشها زیاد نیست، اما دام عشایر به آب نیاز دارد و حضور دام در مراتع نیز در مدیریت و حفظ این مناطق اهمیت دارد.
میرزاوند ادامه داد: اگر آب مورد نیاز عشایر تأمین نشود و این جامعه از فعالیت خود فاصله بگیرد، کشور در بخشهای مختلف با کمبود مواجه خواهد شد؛ بنابراین در تخصیص منابع آبی باید نقش عشایر در تولید و مدیریت مراتع مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تغییر الگوی تولید گوشت در جهان گفت: حرکت به سمت تولید قراردادی نیازمند ایجاد زیرساختهایی مانند سردخانه، فرآوری، زنجیره تولید و بازاررسانی است تا محصول عشایری از مرتع تا بازار در قالب یک زنجیره منسجم مدیریت شود.
رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین بر ضرورت تسریع در برقرسانی به تأسیسات آب شرب و سایر زیرساختهای عشایری تأکید کرد و افزود: دستگاههای مسئول باید موانع موجود را بهموقع اعلام و برای رفع آنها اقدام کنند تا اختلالی در ارائه خدمات به عشایر ایجاد نشود.
میرزاوند همکاری دستگاههای اجرایی در حوزههای آب، برق، بیمه، پست و سایر خدمات را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حل مسائل جامعه عشایری نیازمند هماهنگی میان دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای موجود است.
وی در پایان تأکید کرد: جامعه عشایری با وجود برخورداری از امکانات محدود، ظرفیت قابل توجهی در تولید، امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی و پایداری مناطق عشایری دارد و باید این ظرفیت در برنامهریزیهای کشور بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما