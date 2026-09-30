به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر چهارشنبه در دیدار با آتش نشانان و کارکنان اداره بندرودریانوردی بمناسبت روز آتش نشانی و دریانوردی افزود: همراهی و همکاری آتش‌نشانان اداره بندر و دریانوردی در حوادث و اتفاقات مختلف، نمونه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری و مشارکت این مجموعه است.

فرماندار گناوه با اشاره به فداکاری آتش‌نشانان در حوادث مختلف اظهار کرد: در حادثه آتش‌سوزی اخیر در مغازه سایت تجاری شاهد جلوه‌هایی از شهامت، شجاعت، صداقت و وفاداری آتش‌نشانان بودیم.

وی بیان کرد: حضور آتش‌نشانان در چنین حوادثی کاری بسیار خطرناک است که با ایثار و شهامت و عشق به خدمت انجام می‌شود و این روحیه فداکاری و مسئولیت‌پذیری شایسته قدردانی است.

اسفندیاری با تبریک روز جهانی دریانوردی به کارکنان این اداره به اهمیت دریا در تجارت و مبادلات جهانی اشاره کرد و افزود: دریانوردان نقش‌آفرینان اصلی در تداوم این چرخه حیاتی بشمار می روند.

وی ضمن تبریک این مناسبت ها به مجموعه آتش‌نشانی و اداره بندر و دریانوردی، برای تمامی کارکنان این مجموعه‌ها سلامتی و موفقیت در مسیر خدمت صادقانه به مردم را آرزو کرد.