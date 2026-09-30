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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

شهید «مجید کاظمی» قهرمانی ماندگار در تاریخ دفاع از ایران است

شهید «مجید کاظمی» قهرمانی ماندگار در تاریخ دفاع از ایران است

شیراز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به شجاعت خلبان شهید «مجید کاظمی» در عملیات پاسخ به تهاجم دشمن، گفت: نام این شهید در تاریخ و فرهنگ ملت ایران ماندگار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبر عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده خلبان شهید امیر سرتیپ دوم «مجید کاظمی» با اشاره به جایگاه شهدای مدافع میهن گفت: برخی قهرمانان از همان روزهای نخست انتخاب می‌شوند و مسیر خود را با آگاهی و اطمینان طی می‌کنند.

وی افزود: شهید مجید کاظمی همچون قهرمانان دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، از جمله شهید عباس دوران، با اطمینان از مسیر خود به میدان رفت و پروازی شجاعانه را رقم زد؛ پروازی که نیازمند دل و جرأت کم‌نظیری بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به جایگاه این شهید در میان مردم شیراز ادامه داد: فرزندی که در دامان خانواده‌ای مؤمن و دلسوز پرورش یافت، امروز به افتخاری برای شیراز و ملت ایران تبدیل شده است.

رنجبر با قدردانی از خانواده شهید کاظمی گفت: عظمت و فداکاری این جان‌فدای میهن با زبان قابل وصف نیست و دیدار با خانواده این شهید برای ما افتخار و فرصتی ارزشمند است

کد مطلب 6963903

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