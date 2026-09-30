شهید «مجید کاظمی» قهرمانی ماندگار در تاریخ دفاع از ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبر عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده خلبان شهید امیر سرتیپ دوم «مجید کاظمی» با اشاره به جایگاه شهدای مدافع میهن گفت: برخی قهرمانان از همان روزهای نخست انتخاب می‌شوند و مسیر خود را با آگاهی و اطمینان طی می‌کنند.

وی افزود: شهید مجید کاظمی همچون قهرمانان دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، از جمله شهید عباس دوران، با اطمینان از مسیر خود به میدان رفت و پروازی شجاعانه را رقم زد؛ پروازی که نیازمند دل و جرأت کم‌نظیری بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به جایگاه این شهید در میان مردم شیراز ادامه داد: فرزندی که در دامان خانواده‌ای مؤمن و دلسوز پرورش یافت، امروز به افتخاری برای شیراز و ملت ایران تبدیل شده است.

رنجبر با قدردانی از خانواده شهید کاظمی گفت: عظمت و فداکاری این جان‌فدای میهن با زبان قابل وصف نیست و دیدار با خانواده این شهید برای ما افتخار و فرصتی ارزشمند است