به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات چوخه قهرمانی کشور به مناسبت هفته فراجا و گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید انفرادی، روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها با حضور چوخه‌کاران، پهلوانان و ورزشکارانی از نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود و انجمن چوخه خراسان رضوی از پیشکسوتان، مربیان، داوران، مسئولان گودها و اعضای خانواده چوخه برای حضور در این رویداد دعوت کرده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزن‌کشی رقابت‌ها روز پنجشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ انجام می‌شود و مراسم افتتاحیه و آغاز مسابقات از ساعت ۱۶ همان روز خواهد بود. ادامه رقابت‌ها و مراحل پایانی نیز جمعه ۱۰ مهرماه برگزار می‌شود.