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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

مسابقات چوخه قهرمانی کشور به میزبانی مشهد برگزار می‌شود

مسابقات چوخه قهرمانی کشور به میزبانی مشهد برگزار می‌شود

مشهد- مسابقات چوخه قهرمانی کشور به مناسبت هفته فراجا و گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید انفرادی، روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات چوخه قهرمانی کشور به مناسبت هفته فراجا و گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید انفرادی، روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها با حضور چوخه‌کاران، پهلوانان و ورزشکارانی از نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود و انجمن چوخه خراسان رضوی از پیشکسوتان، مربیان، داوران، مسئولان گودها و اعضای خانواده چوخه برای حضور در این رویداد دعوت کرده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزن‌کشی رقابت‌ها روز پنجشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ انجام می‌شود و مراسم افتتاحیه و آغاز مسابقات از ساعت ۱۶ همان روز خواهد بود. ادامه رقابت‌ها و مراحل پایانی نیز جمعه ۱۰ مهرماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6963877

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