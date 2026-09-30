به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات چوخه قهرمانی کشور به مناسبت هفته فراجا و گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید انفرادی، روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
این رقابتها با حضور چوخهکاران، پهلوانان و ورزشکارانی از نقاط مختلف کشور برگزار میشود و انجمن چوخه خراسان رضوی از پیشکسوتان، مربیان، داوران، مسئولان گودها و اعضای خانواده چوخه برای حضور در این رویداد دعوت کرده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، وزنکشی رقابتها روز پنجشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ انجام میشود و مراسم افتتاحیه و آغاز مسابقات از ساعت ۱۶ همان روز خواهد بود. ادامه رقابتها و مراحل پایانی نیز جمعه ۱۰ مهرماه برگزار میشود.
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