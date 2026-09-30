به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی شامگاه سه‌شنبه ۷ مهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود روسیه خاتمه یافت.

«کنستانتین تیکاوین» مهاجم تیم ملی فوتبال روسیه، درباره پیروزی تیم ملی کشورش مقابل ایران گفت: فکر می‌کنم این یکی از بهترین بازی‌های تیم ملی در پنج سال اخیر بود. جنگیدیم و بازی خیلی خوبی از آب درآمد.

همچنین «دانیل کروگوووی» مدافع تیم ملی فوتبال روسیه درباره بازی با ایران گفت: بازی خوب و پرباری بود. مقابل یک حریف دیگر که در جام جهانی حضور دارد بازی کردیم و به پیروزی رسیدیم. مسابقه جالبی بود. برنامه کادر فنی را اجرا کردیم و به موتیا کمک کردیم تا دروازه‌اش را بسته نگه دارد. در نیمه اول یک موقعیت را هم من برای او نجات دادم، بنابراین اجازه بدهید آن سیو را در آمار به نام من ثبت کنند.

او درباره کیفیت زمین مسابقه نیز اظهار کرد: راستش دوست ندارم درباره زمین صحبت کنم. انتظار شرایط متفاوتی داشتیم. زمین سنگین بود. مدت زیادی فکر کردیم که چه کفشی بپوشیم. پاهایمان در زمین فرو می‌رفت و حرکت کردن سخت شده بود. نیمه اول شرایط هنوز قابل قبول بود، اما بعد از آن بازی کردن روی این زمین سخت‌تر شد.

مدافع روسیه در پاسخ به ارزیابی‌اش از تیم ملی ایران گفت: صادقانه بگویم، در تیم ملی ایران فقط آزمون را می‌شناسم. در مورد اینکه چه کسی کجا بازی می‌کند یا ارزش بازیکنان چقدر است، اطلاعاتی نداشتم. بعد از بازی به من گفتند که رامین رضاییان، بازیکنی که در جام جهانی دو گل زده، در جناح من بازی کرده است.

کروگوووی ادامه داد: با این حال، باز کردن خط دفاعی ایران سخت بود. ایران هوشمندانه بازی می‌کرد. ما مجبور بودیم بارها توپ را به جناح راست منتقل کنیم؛ جایی که واهانیا و گلوشنکوف بازی می‌کردند. در مقابل من و گولووین هم حریف در موقعیت یک مقابل یک باقی می‌ماند.