کارشناس فوتبال روسیه: مستحق پیروزی مقابل ایران بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، دیمیتری پارفینوف مربی اوکراینی الاصل فوتبال روسیه، درباره دیدار تدارکاتی روسیه و ایران که با برتری ۲ بر صفر روسها به پایان رسید، اظهار داشت: به حق پیروز شدیم. تیم ما برتری قابل توجهی نسبت به حریف داشت. البته میتوان درباره تعداد کم موقعیتها و استفاده خوب از فرصتها صحبت کرد یا موقعیتهایی را به یاد آورد که بازیکنان ایران تقریباً در شرایط تکبهتک قرار گرفتند، اما در مجموع نتیجه بازی منطقی بود.
او ادامه داد: ترکیب تیم هم هر بار تغییر میکند و یک بار یک نفر بازی میکند و بار دیگر بازیکنی دیگر. به نظرم ترکیبی که در این مسابقه به میدان رفت، در شرایط فعلی به ترکیب ایدهآل نزدیک بود؛ البته اگر برخی غیبتها در خط دفاعی را در نظر نگیریم.
پارفینوف درباره کیفیت زمین مسابقه نیز اظهار کرد: البته کیفیت چمن واقعاً ناامیدکننده بود. با این حال، محل برگزاری مسابقات از قبل مشخص میشود، اما گاهی درست در آستانه بازی، یک مراسم یا برنامهای در ورزشگاه برگزار میشود و شرایط زمین را تغییر میدهد. برای ما در ولگوگراد هم اتفاق مشابهی افتاد؛ دو کنسرت برگزار شد و بعد از آن زمین دیگر کیفیت سابق را نداشت.
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