نکات آماری از صعود پرسپولیس به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین شب از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با ارائه یک دیدار زیبا مقابل تیم الوحده امارات این تیم را با نتجیه ۴ بر ۲ در هم کوبید تا بعنوان تیم دوم گروه بعد از الهلال صدر نشین به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یابد و حریف تیم لخویا شود. در خصوص نحوه برگزاری این بازی‌ها که منجر به صعود سرخ پوشان تهران شد به نکات زیر می توان اشاره کرد.

* ۴۱ گل در ۱۲ بازی

در مجموع در این گروه ۱۲ بازی انجام شد و در این ۱۲ بازی در کل ۴۱ بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد تا معدل خوب ۳/۴۱ گل برای هر بازی در این گروه به جای مانده باشد. این آمار نشان می‌دهد که بازی‌ها در این گروه و به خصوص بازی‌های روز آخر پر گل دنبال شده است.

* طارمی بهترین گلزن

مهدی طارمی با زدن ۶ گل در این بازی‌ها بعنوان بهترین گلزن مرحله گروهی انتخاب شد. از ۶ گل طارمی تنها ۵ گل به تیم الوحده امارت زده شد تا دروازه بان پر اشتباه این تیم در آقای گل شدن مهدی طارمی نقش پررنگی داشته باشد.

* پرسپولیس ضعیف ترین خط حمله گروه

گرچه پرسپولیس در ۶ بازی که در این رقابت‌ها داشت ۹ بار موفق به گل زنی شد تا معدل ۱/۵ گل در هر بازی را برای خود ثبت کرده باشد، اما این تیم کمترین گل زده را در گروه خود داشت تا ضعیف ترین خط حمله این گروه به نماینده کشورمان تعلق گیرد.

* ضعیف ترین تیم، قوی ترین خط حمله

نکته جالب توجه در رقابت‌های این گروه این بود که تیم الوحده امارات که با ۴ امتیاز از ۶ بازی در رده آخر جدول رده بندی قرار دارد، با ۱۲ گل زده بهترین عملکرد را در بین چهار تیم این گروه در فاز تهاجمی داشته و با معدل ۲ گل در هر بازی تهاجمی ترین تیم گروه محسوب می‌شود.

* الهلال تنها تیم بدون شکست

نماینده عربستان در گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا که یکی از پر افتخار ترین تیم های باشگاهی در آسیا محسوب می شود تنها تیمی در این گروه بود که طعم شکست را نچشید. این تیم با ۳ پیروزی و سه مساوی و بدون شکست ۱۲ امتیاز گرفت و با فاصله سه امتیاز نسبت به تیم پرسپولیس در صدر جدول گروه خود قرار گرفت.

* پرسپولیس و مساوی های بدون گل

در این گروه تنها دو بازی بدون گل به پایان رسید که در هر دو بازی یک سوی میدان تیم پرسپولیس حضور داشته تا رد پای این تیم در همه بازی های بدون گل این گروه دیده شود. سرخ پوشان یکبار مقابل الریان در تهران به مساوی بدون گل رسیدند و یکبار هم مقابل الهلال در دیداری که به میزبانی تیم عربستانی در عمان انجام شد.

* بیشترین کلین شیت برای پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس با دو کلین شیت در ۶ بازی‌اش در لیگ قهرمانان آسیا دارای بیشترین تعداد کلین شیت در این گروه بود. به جز پرسپولیس تنها یکبار الریان و یکبار هم الهلال کلین شیت کرده‌اند که هر دو کلین شیت این تیم ها هم در مقابل پرسپولیس بوده است. تیم الوحده امارت هم تنها تیمی در این گروه بوده که اولا در همه بازی هایش گل خورد و دوما در همه دیدارهای این تیم با تیم‌های حریف گل رد و بدل شده است.

* پر گل ترین بازی

پر گل ترین بازی در این گروه در شب آخر انجام شد. دیداری که بین دو تیم الهلال و الریان در قطر انجام شد و با پیروزی ۴-۳ به سود تیم میهمان به پایان رسید. در این بازی ۷ بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد تا این دیدار پر گل ترین بازی این گروه باشد.

* قاطع ترین پیروزی گروه

یک نکته جالب این است که قاطع ترین پیروزی در این گروه به ضعیف ترین تیم گروه تعلق دارد. الوحده امارات که با ۴ امتیاز در آخرین رده گروه قرار گرفت، تنها پیروزی که در این بازی‌ها داشت با نتیجه جالب توجه ۵ بر یک مقابل تیم مقابل تیم الریان بود که این پیروزی قاطع ترین پیروزی بود که یک تیم در گروه چهارم این رقابت ها به دست آورده بود.

* کم گل ترین روز

کم گل ترین روز از رقابت‌های این گروه به دیدارهای هفته چهارم تیم ها باز می‌گردد که در مجموع دو دیدار تنها یک بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد تا این هفته با یک گل، کم گل ترین هفته مسابقات باشد. در این روز تیم پرسپولیس مقابل الریان به تساوی بدون گل رسید و تیم الهلال موفق شد با نتیجه یک بر صفر حریف خود تیم الوحده را مغلوب کند.

* پر گل ترین روز

بی تردید پر گل ترین روز بازی‌ها به آخرین روز برگزاری این دیدارها باز می‌گردد که طی دو دیدار جمعا ۱۳ بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد. در روزی که تیم پرسپولیس در تهران موفق شد میهمان خود الوحده را با حساب ۴ بر ۲ مغلوب کند، به صورت همزمان و در کشور قطر تیم الهلال توانست میزبانش الریان را با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب نماید تا یک روز پر گل در این گروه شکل گرفته باشد.

* سریع ترین گل

در دو بازی دو بازیکن موفق شدند در دقیقه ۴ بازی گل زنی کرده تا این دو گل به صورت مشترک سریع ترین گل رقابت ها در این گروه باشد. وحید امیری در دقیقه چهارم دیدار مرحله رفت مقابل الوحده امارات گل زنی کرد و کارلوس ادوارد بازیکن تیم الهلال نیز یک بار در دقیقه ۴ به تیم الریان گلزنی کرد تا این دو گل بعنوان سریع ترین گل دیدارهای این گروه ثبت گردد.

* دیرهنگام ترین گل

دیرهنگام ترین گل در این گروه توسط محمد الشبوب بازیکن تیم فوتبال الهلال در دقیقه ۹۶ و از روی نقطه پنالتی به تیم الریان زده شد تا این بازی با این گل به برتری دو بر یک الهلال ختم شود.

* پنالتی ها

در ۱۲ بازی این گروه کلا ۵ بار داوران به نشانه خطای پنالتی در سوت خود دمیدند که از این تعداد الهلال با دو پنالتی بیشترین سهم را داشت و هر کدام از سه تیم دیگر یکبار صاحب ضربه پنالتی شدند. در این میان پنالتی تیم های پرسپولیس و الوحده از دست رفت اما سه ضربه پنالتی دیگر تبدیل به گل شد.

* کارت های رنگی

در ۱۲ بازی انجام شده در این گروه ۴۸ بار کارت زرد به نشانه اخطار از جیب داوران در آمد و تنها یک بار بازیکنان در این گروه با کارت قرمز داوران مواجه شدند که این یک اخطار هم سهم نواف العابد بازیکن تیم الهلال بود. این اتفاق در دقیقه ۶۳ دیدار الهلال مقابل الوحده افتاد.

* پرسپولیس خوش اخلاق و الهلال بد اخلاق ترین تیم

تیم فوتبال پرسپولیس با دریافت کلا ۸ کارت زرد، کمترین اخطار را در بازی های خود از داوران گرفت تا بعنوان خوش اخلاق ترین تیم این گروه معرفی شود. تیم الهلال عربستان با ۱۱ کارت زرد و یک کارت قرمز بد اخلاق ترین تیم در این گروه است. ضمن این که بازیکنان تیم الریان هم ۱۲ بار با کارت زرد داوران جریمه شدند تا آنها نیز تیمی پر کارت باشند.