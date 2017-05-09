یازدهمین جشنواره کیمیا ویژه پذیرندگان فروش به پرداخت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ترابیان در مراسم یازدهمین طرح جشنواره کیمیا ویژه پذیرندگان فروش به پرداخت ملت گفت: کیمیا طرحی در قالب وفاداری پذیرنده ها در دو حوزه اجرایی می کند؛ به این معنا که جشنواره های فصلی برگزار شده که یازدهمین دوره از آن، برای فصل زمستان برگزار می شود و در آن، وضعیت تراکنش ها چک شده و بر مبنای آن، قرعه کشی صورت می گیرد.

مدیر پروژه کیمیا افزود: اگر پذیرندگان از یک حد مشخصی، امتیاز بالاتری داشته باشند یا پذیرنده ها از طرح های تخفیف دار استفاده کنند هم شامل بخش دیگری از این طرح می شوند.

وی تصریح کرد: مسیرهایی که پذیرنده ها می توانند امتیاز بگیرند از تراکنش ها، خریدها، پرداخت قبوض یا خرید شارژ است و عدد مانده آنها هم به طور متوسط در ماه باید ماندگاری مشخصی داشته باشد.

ترابیان خاطرنشان کرد: سرویس های پرداخت به مرور اضافه شده و یکسری سرویس های انگیزشی اضافه خواهد شد.

همچنین خلیلی، نیز گفت: در رابطه با فروش شارژ نیز به پرداخت برخی سرویس ها را در نظر گرفته است، به نحوی که پذیرندگان می توانند به صورت بالکی خرید کرده و آن را در طول روز بفروشند؛ در عین حال بررسی ها نشان می دهد که برخی پذیرندگان در روز، ۲۰۰ هزار تومان هم درآمد دارند.

وی افزود: اطلاعات پذیرندگان به هیچ عنوان در اختیار هیچ مرجعی از جمله سازمان امور مالیاتی قرار نمی گیرد.