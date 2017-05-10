مسمومیت غذایی به DNA آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، بلع سالمونلا موجب بیماری می شود و این باکتری مسموم کننده غذا در تخم مرغ خام، مرغ پخته نشده، گوشت گاو، گوشت خوک، گوجه فرنگی، کلم و کره بادام زمینی قابل یافت است. به گفته محققان، مسمومیت ناشی از این باکتری حدود ۴ تا ۷ روز بطول انجامیده و اکثر افراد بدون درمان آنتی بیوتیکی بهبود می یابند.

محققان در دانشگاه کرنل نیویورک، چندین رشته سالمونلا را در داخل سلول های انسانی که در لابراتوار رشد یافته بودند، بررسی کردند. یافته ها نشان داد رشته های باکتری با یک سم خاص موسوم به S-CDT به DNA آسیب می رسانند.

به گفته محققان، DNA آسیب دیده فرد به دلیل سالمونلا می تواند پیامدهای بلندمدتی برای سلامت داشته باشد.