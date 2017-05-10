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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۶:۰۸

محققان هشدار می دهند؛

مسمومیت غذایی به DNA آسیب می رساند

مسمومیت غذایی به DNA آسیب می رساند

مطالعه اخیر محققان نشان می دهد برخی گونه های مسمومیت غذایی ناشی از باکتری «سالمونلا» ممکن است به DNA آسیب برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، بلع سالمونلا موجب بیماری می شود و این باکتری مسموم کننده غذا در تخم مرغ خام، مرغ پخته نشده، گوشت گاو، گوشت خوک، گوجه فرنگی، کلم و کره بادام زمینی قابل یافت است. به گفته محققان، مسمومیت ناشی از این باکتری حدود ۴ تا ۷ روز بطول انجامیده و اکثر افراد بدون درمان آنتی بیوتیکی بهبود می یابند.

محققان در دانشگاه کرنل نیویورک، چندین رشته سالمونلا را در داخل سلول های انسانی که در لابراتوار رشد یافته بودند، بررسی کردند. یافته ها نشان داد رشته های باکتری با یک سم خاص موسوم به S-CDT به DNA آسیب می رسانند.

به گفته محققان، DNA آسیب دیده فرد به دلیل سالمونلا می تواند پیامدهای بلندمدتی برای سلامت داشته باشد.

کد مطلب 3974731

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