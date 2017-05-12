گزارش کمیسیون اصل ۹۰ ناقص و یکجانبه بود

رضا شیران خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون تخلف دانش‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در جلسه‌ای با حضور آقای دانش‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش، اعضای کمیسیون اصل ۹۰، افرادی از دولت و معاون اول قوه قضائیه، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نصّ صریح قانون تأکید دارد که «مسئولیت مدیران شرکت‌ها اعم از هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمان ثبت تغییرات در شرکت ثبت شرکت‌ها و انتشار روزنامه رسمی پابرجا است.»

وی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر با سند عادی استعفا کند، رافع مسئولیت این افراد نیست و مسئولیت اینها به لحاظ قانون زمانی تمام می‌شود که روزنامه رسمی منتشر کنند؛ دلیل این موضوع نیز حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی است که با این شرکت طرف قرارداد می‌شوند چون مستند آنها، آگهی رسمی است.

شیران افزود: وزیر آموزش و پرورش تا این لحظه مسئولیت این شرکت را بر عهده دارد، چرا که در ثبت شرکت‌ها این استعفا به ثبت نرسیده است؛ به دلیل اینکه سه مرتبه به لحاظ نقص مدرک، استعفا به شرکت عودت داده شده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهارداشت: وزیر دو ماه بعد از استعفای خود، دوباره صورتجلسه هیأت مدیره را با توجه به تغییرات آدرس شرکت امضا کرده که این امضا نشان می‌دهد ایشان در آن مسئولیت پایدار بوده است؛ لذا مسئولیت وزیر در هیأت مدیره شرکت ثابت است و حضور ایشان در وزارت آموزش و پرورش، مخالف نصّ صریح قانون است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گزارشات کمیسیون در مورد تخلفات دانش‌آشتیانی گفت: متأسفانه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ یکجانبه تهیه شده و با اعضای کمیسیون مشورت نشده است؛ گزارش ارائه شده در صحن علنی مجلس قطعاً ناقص و منطبق با جلسه دیروز نبود.