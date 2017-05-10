به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی کشور، معاونت میراث فرهنگی کشور که از سال گذشته تقدیر از مقام و جایگاه رفیع استادان، مرمت گران، فعالان حوزه میراث فرهنگی کشور را با هدف شناخت بیشتر جامعه علمی، فرهنگی هنری با این ثروت‌های ملی و الگوپذیری از آنان را در دستور کار قرار داده است در گرامیداشت هفته میراث فرهنگی «نکوداشت ۴۰ سال حضور و فعالیت پیوسته استاد سید مهدی مجابی در حوزه میراث فرهنگی را برگزار می کند.

سید مهدی مجابی در سال ۱۳۲۳ در قزوین متولد شد. وی پس از اخذ مدرک فوق لیسانس مهندسی معماری از دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۹ به منظور گذراندن دوره تخصصی مرمت و احیاء مراکز شهری به فلورانس رفت.

وی فعالیت در حوزه های آموزش و پژوهش در بخش های دولتی و غیر دولتی خود را از سال ۱۳۵۰ با کارشناسی پژوهش و مرمت آثار تاریخی در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی آغاز کرد.

رئیس دفتر سازمان ملی حفاظت آثار باستانی و مجری طرح های پژوهشی و مرمتی استان های گیلان، مازندران، قزوین، زنجان، رئیس میراث فرهنگی قزوین، مدرس دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم وصنعت، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی سازمان وقت میراث فرهنگی، مدیریت پروژه های پژوهشی محورهای فرهنگی تاریخی شهر های بزرگ ایران و... و. از جمله سوابق فعالیتی وی به شمار می رود.

مرمت و نجات بخشی گنبد سلطانیه، مرمت و نجات بخشی مسجد جامع قزوین، طرح نظریه علمی محور های فرهنگی تاریخی در شهر های بزرگ ایران، طرح نظریه علمی بافت های تاریخی در شهر های قدیمی ایران، نجات بخشی بناهای تاریخی منطقه قزوین پس از زلزله رودبار، پزوهش و معرفی ارزش های معماری و شهرسازی مناطق گرگان، مازندران، گیلان، مدیریت برگزاری اولین همایش احیاء شهر های تاریخی ایران از دیگر سوابق اجرایی و پژوهشی مجابی است.

مجابی همچنین ارایه دهنده نظریه های علمی معماری بازار های سنتی و ساختارهای محیطی چغازنبیل و بم و طرح نظریات علمی، اجتماعی، سیاسی مرتبط با موضوع ارزش های معماری و شهرسازی ایران، طرح نظام های تاریخی در موضوعات مربوط به معماری وشهرسازی و تاریخی هنر ایران، رابطه معماری بومی و معماری تاریخی و ... است.

وی که در مدت بیش از ۴۰ سال با عناوین کارشناس، متخصص و مدرس منشاء خدمات فراوانی در زمینه های مختلف میراث فرهنگی بوده و کارشناسان و دانشجویان بسیاری را آموزش داده و دارای ابداعات و نوآوری در ساخت گنبدها، قالب های تاشو برای ساخت گنبد های بتنی و ... است، در بسیاری از دانشگاههای کشور نظیر علم وصنعت ایران، ازاد قزوین، دانشگاه تهران، دانشگاه بین الملل امام خمینی، ازاد تبریز و مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی به تدریس پرداخته و در حال حاضر نیز عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت است ...

علاقمندان به شرکت در این آیین می‌توانند ۲۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ در سالن اجتماعات موزه ملی ایران واقع در خیابان امام خمینی ابتدای خیابان سی تیر حضور یابند.