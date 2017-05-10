محدوده ۴ منطقه آزاد جدید کشور مشخص و تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی عصر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، مهندس ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه ی اقتصادی پیشنهاداتی که در کارگروه تخصصی شورا بررسی و تدوین شده بود را مطرح کرد که برخی از این پیشنهادات پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

در این جلسه نقشه محدوده مناطق آزاد جدید (سیستان، بانه-مریوان، اینچه برون، مهران و قصر شیرین) مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت و مقرر شد طی تشریفات قانونی آن انجام شود.

بودجه سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی، اساسنامه ی دو شرکت تابعه ی سازمان منطقه آزاد قشم، صورت وضعیت مالی طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد قشم، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد چابهار برای سال مالی ۱۳۹۴، اصلاح موضوع فعالیت منطقه ی ویژه ی اقتصادی آستارا و طرح جامع مناطق ویژه ی اقتصادی کاشان، سمنان و شمال استان بوشهر و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

طرح جامع جزیره هندورابی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که قرار شد برای تایید این طرح، موافقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخذ شود.

پیشنهاد تنظیم سند راهبردی جزایر ایرانی خلیج فارس نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد موافقت شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع اخذ گردد.

نحوه ی تامین مالی شبکه ی جامع ارتباطی خلیج فارس (پل خلیج فارس) دیگر دستور جلسه ی این نشست بود که مقرر شد سازمان برنامه و بودجه ی کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، دبیرخانه شورایعالی و نماینده ی‌ سازمان منطقه ی آزاد قشم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا ظرف سه ماه آینده تعیین تکلیف شود.