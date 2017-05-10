  1. سیاست
  2. دولت
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۴۶

در جلسه شورای عالی مناطق آزاد به ریاست جهانگیری؛

محدوده ۴ منطقه آزاد جدید کشور مشخص و تصویب شد

محدوده ۴ منطقه آزاد جدید کشور مشخص و تصویب شد

نقشه محدوده مناطق آزاد جدید (سیستان، بانه-مریوان، اینچه برون، مهران و قصر شیرین) مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت و مقرر شد طی تشریفات قانونی آن انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی عصر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، مهندس ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه ی اقتصادی پیشنهاداتی که در کارگروه تخصصی شورا بررسی و تدوین شده بود را مطرح کرد که برخی از این پیشنهادات پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

در این جلسه نقشه محدوده مناطق آزاد جدید (سیستان، بانه-مریوان، اینچه برون، مهران و قصر شیرین) مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت و مقرر شد طی تشریفات قانونی آن انجام شود.

بودجه سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی، اساسنامه ی دو شرکت تابعه ی سازمان منطقه آزاد قشم، صورت وضعیت مالی طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد قشم، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد چابهار برای سال مالی ۱۳۹۴، اصلاح موضوع فعالیت منطقه ی ویژه ی اقتصادی آستارا و طرح جامع مناطق ویژه ی اقتصادی کاشان، سمنان و شمال استان بوشهر و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

طرح جامع جزیره هندورابی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که قرار شد برای تایید این طرح، موافقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخذ شود.

پیشنهاد تنظیم سند راهبردی جزایر ایرانی خلیج فارس نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد موافقت شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع اخذ گردد.

نحوه ی تامین مالی شبکه ی جامع ارتباطی خلیج فارس (پل خلیج فارس) دیگر دستور جلسه ی این نشست بود که مقرر شد سازمان برنامه و بودجه ی کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، دبیرخانه شورایعالی و نماینده ی‌ سازمان منطقه ی آزاد قشم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا ظرف سه ماه آینده تعیین تکلیف شود.

کد مطلب 3975829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      و همچنان بوشهر...
    • امین IR ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      فقطروحانی پیروزانتخابات است .زنده باد مردتدبیر وامید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها