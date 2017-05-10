دیدار نهایی جام حذفی فردا در خرمشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تقویم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دیدار فینال جام حذفی کشور یادواره آزاد سازی خرمشهر هر ساله در ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر برگزار می شود.

امسال تیمهای تراکتورسازی تبریز و نفت تهران برای برگزاری دیدار نهایی جام حذفی وارد منطقه شده اند.

طبق اعلام قبلی فروش بلیط این دیدار فردا پنجشنبه از ساعت ۱۶ در محل ورزشگاه انجام می شود، زمان برگزاری این دیدار ساعت۲۰:۳۰ دقیقه خواهد بود.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان فردا از نزدیک به تماشای این بازی می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی جام حذفی پارسال بین تیمهای استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان برگزار شد که در نهایت تیم ذوب آهن در ضربات پنالتی موفق به شکست حریف شد.



