همايش "زندگي جمعي از طريق ميراث ابراهيم(ع)" در آمريكا برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازمابع اينترنتي، اسلام و مسيحيت داراي ابعاد مشترك بسيار و نقاط افتراق اندكي هستند. مسلمانان و مسيحيان به خداوند، پيامبران، فرشتگان زندگي پس از مرگ و كتب مقدس اعتقاد دارند.

مسلمانان مسيح و حضرت مريم را به عنوان شخصيتهاي برجسته تاريخ مسيحيت به رسميت مي شناسند و بسياري از اصول اخلاقي و حقوقي اين دو دين ابراهيمي يكسان است. بنابراين تنش و نزاع بين اين دو سنت ديني اغلب ناشي از سوء درك يكديگر و يا سوء استفاده سياسي با اهداف غير ديني است.

برگزار كنندگان اين همايش در نظر دارند طي اين همايش يكروزه به شباهتها و اختلافات پرداخته و گفتگوي بين ديني ميان اسلام و مسيحيت را در سايه تلاش براي زندگي در كنار هم مورد تحليل قرار دهند.

دكتر آلپ اسلندوگان از مؤسسه گفتگوي بين اديان درباره كليشه ها و گفتگوي بين اديان، دكتر ريچارد باچ استاديار مطالعات ديني دانشگاه سنت اندواردز درباره پاسخ مسيحي به نظرسنجي دانش آموزان، محمد ستين از مؤسسه گفتگوي بين اديان درباره گفتگوي بين اديان در اسلام، دكتر يتكين يلديريم از مؤسسه گفتگوي بين اديان درباره پاسخ مسلمانان به نظرسنجي از دانش آموزان، دكتر اد شيرلي استاد مطالعات اسلامي دانشگاه سنت ادواردز درباره گفتگوي بين اديان در مسيحيت سخنراني خواهند كرد.

مؤسسه گفتگوي اديان يك سازمان غير انتفاعي است كه هدف اوليه آن گردهم جمع كردن جوامع ديني بود كه اين امر را به منظور ترويج شفقت، همكاري، همياري و نيايش جمعي از طريق گفتگو بين اديان انجام مي دهد.

مؤسسه گفتگوي اديان اعتقاد دارد صلح در آينده نزديك حاصل مي شود و اين امر در پرتو اتحاد معنوي جوامع و گروه هاي ديني صورت خواهد گرفت. يكي از محورهاي فعاليت مؤسسه گفتگوي بين اديان ترويج مطالعه اديان جهان و آيينهاي معنوي به منظور كسب حكمت و دانش بوده، تا انسانها بتوانند احترام خود را نسبت به عقايد معنوي ديگران گسترش دهند.