واگذاری امور نمایشگاه کتاب به بخش خصوصی باید قاعده مند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانه‌ای و خبری سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن مثبت ارزیابی کردن نمایشگاه سی‌اُم گفت: نمایشگاه کتاب، یک بهار فرهنگی برای ایرانی‌هاست و مردم با حضور در فضای نمایشگاه نشان دادند که علاقه‌مند به کتاب هستند.

مخبر دزفولی نسل جوان امروز، با قدم زدن در فضای نمایشگاه کتاب، دانایی و صمیمیت را حس می‌کند لذا برگزاری نمایشگاه کتاب را کاری سازنده برای توسعه‌ی فرهنگ کشور می‌دانم.

وی با بیان اینکه در بازدید از غرفه‌های بخش‌های مختلف، با شلوغی و ازدحام جمعیت مواجه شدم افزود: بخش دولتی، خصوصی و نهادهای دیگر با دست پر به نمایشگاه کتاب آمده‌اند و اگر نمایشگاه کتاب بخواهد عناوین متعدد کتاب‌های گوناگون را هر سال به مردم نشان دهد باید مسئولان فرهنگی، برای برگزاری بهتر آن در سال‌های آتی برنامه‌ریزی داشته باشند. از لحاظ امکانات، نمایشگاه در حد متوسطی است و امید است در سال آینده نواقص آن برطرف شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: جریان کتاب و کتابخوانی و ایجاد علاقه برای مطالعه در نسل‌های مختلف باید هر سال با برگزاری نمایشگاه کتاب ادامه یابد.

وی درباره‌ واگذاری امور نمایشگاهی به صنوف نشر نیز گفت: این کار بسیار خوبی است اما باید قاعده و ضابطه‌ای داشته باشد. اگر کاری در هر جای جهان به بخشی واسپاری شود مسئولان برگزاری، برای آن ضابطه و قاعده‌ای دارند و بعدآن را نظارت و ارزیابی می‌کنند. امیدورام واگذاری نمایشگاه به صنوف در کنار واگذاری با نظارت و ارزیابی اتفاق بیفتد. اصل کار واسپاری به شرط قاعده و ضوابط نظارت و پاسخگو بودن آن کار خوبی است.

سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت در مجموعه‌ی نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. مجموعه‌ی شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.