بشار اسد: از جنگ با دشمنان خود عقب نشینی نخواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی «اُ.ان.تی» بلاروس که پنج شنبه پخش شد، گفت که وی از جنگ با دشمنان خود عقب نشینی نخواهد کرد. وی افزود: مردم سوریه تنها با تروریسم نمی جنگند بلکه در حال نبرد با حامیان تروریسم نیز هستند.

اسد خاطرنشان کرد: تروریسم ابزاری است که سوی کشورهای غربی به کار گرفته می شود. این کشورها می خواهند تفکر نازیسم را که همان سیطره بر همه و تبدیل دولت ها و ملت ها به بردگان است، اجرا کنند.

رئیس جمهوری سوریه ضمن انتقاد از تصویری که غرب از جنگ سوریه ارائه می دهد، گفت: غرب تلاش کرد جنگ سوریه را جنگ برای حفظ منصب نشان دهد حال آنکه مردم سوریه فهمیدند که این جنگ برای تسلط بر سوریه است.

وی با اشاره به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات گفت: این اقدام دونالد ترامپ به مثابه استوارنامه ای برای لابی ها و قدرت های آمریکا است.

رئیس جمهوری سوریه اظهار داشت: داعش، جبهه النصره، آل سعود، آل ثانی و رئیس جمهوری ترکیه همگی حول تفکر وهابیت حلقه زده و ابزاری در دستان آمریکا هستند. ایران و روسیه از همان ابتدا در سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی، طرحی را به منظور بررسی این حمله (حمله شیمیایی در خان شیخون) ارائه دادند ولی با آن مخالفت شد چرا که دروغگو بودن آمریکا را ثابت می کرد.

بشار اسد همچنین متعهد شد که از «مناطق کاهش تنش» که با میانجیگری روسیه و حمایت ایران و حزب الله برقرار شده است، حمایت خواهد کرد. در ارتباط با توافق مناطق کاهش تنش، اولویت ما کاهش خونریزی در سوریه است.

رئیس جمهور سوریه به این شبکه تلویزیونی گفت که مناطق کاهش تنش به شورشیان فرصت تسلیم تسلیحات خود و «مصالحه» با دولت را می دهد.