احتمال تلافی مسکو در ماجرای اخراج ۳۵ دیپلمات این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معاون رئیس جمهوری روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که کرملین ممکن است علیه آمریکا در ماجرای اخراج ۳۵ دیپلمات این کشور در دوران ریاست جمهور باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور به اقدامات تلافی جویانه ای مبادرت ورزد.

«یوری اوشاکوف» (Yuri Ushakov) معاون رئیس جمهور روسیه در این باره اعلام کرد: ما منتظر بازگشت ۲ مجتمع دیپلماتیکی هستیم که در همان رسوایی جاسوسی توسط آمریکایی ها ضبط شد.

معاون رئیس جمهور روسیه با شرکت در یک نشست مطبوعاتی در ادامه گفت: منتظر بازگشت اموال دیپلماتیک روسیه هستیم که به صورت غیرقانونی پیش از سال نو میلادی توسط مسئولین دولت پیشین آمریکا ضبط شده بودند.

وی با اشاره به احتمال اقدام تلافی جویانه کشورش در برابر واشنگتن در این خصوص تأکید کرد: تصمیم گرفتیم تا در برابر اقدام آمریکا واکنش فوری نشان ندهیم؛ اما هیچ کسی تاکنون اصلِ دوجانبه گرایی در دیپلماسی را رد نکرده است و لذا صبر ما بدون حد و حصر نیست.