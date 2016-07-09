آمریکا دو دیپلمات روس را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آمریکا در اقدامی تلافی جویانه دو دیپلمات روس را از این کشور اخراج کرد. این تصمیم در واکنش به برخورد یک نیروی پلیس روس با یکی از دیپلمات های آمریکایی در نزدیکی سفارت این کشور در مسکو اتخاذ شد.

در همین راستا، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد از دو دیپلمات روس که هویت آنها اعلام نمی شود خواسته شده بود تا خاک آمریکا را در تاریخ ۱۷ ماه میلادی گذشته (ژوئن) ترک کنند.

اگرچه مسکو دلیل برخورد پلیس روس با دیپلمات آمریکایی را که ظاهرا عضو سازمان سیا بوده است، امتناع وی از ارائه اوراق هویت خود اعلام می کند؛ کربی می گوید که دلیل موجهی برای توجیه رفتار طرف روس وجود ندارد.

البته این نخستین باری نیست که آمریکا نیروهای امنیتی روسیه را به بدرفتاری با اتباع خود متهم می کند. ماه گذشته، واشنگتن با ارائه گزارشی مدعی افزایش خشونت علیه دیپلمات های ساکن روسیه شد.

با این حال، مسکو با رد اتهامات نسبت داده شده به خود، تاکید کرد که مامور سیا که با ظاهر مبدل قصد ورود به سفارت آمریکا را داشته، می توانسته است هر کسی از جمله یک عامل تروریستی، افراط جو و یا انتحاری باشد و نیروی امنیتی روسیه مطابق با وظیفه خود با وی برخورد کرده است.