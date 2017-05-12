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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۲۵

فرماندار بافق:

اعمال تغییرات مدیریتی جدی در شهرستان‌ها روند توسعه را کند می‌کند

اعمال تغییرات مدیریتی جدی در شهرستان‌ها روند توسعه را کند می‌کند

یزد ـ فرماندار بافق گفت: با تغییر دولتها و مدیران بالادستی، تغییراتی نیز در شهرستانها و شهرهای مختلف اعمال می شود که این تغییرات اگر گسترده باشد، روند توسعه در این مناطق را کند می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زاده رحمانی روز جمعه در نشست مشترک استاندار یزد و نمایندگان مردم این استان در مجلس با فرمانداران و بخشداران اظهار داشت: تجربه دولت نشان داده که با وجود همه مشکلات اگر مدیران کاربلد در رأس کار قرار گیرند و به آنها اعتماد شود، کارایی بالا خواهد رفت.

وی عنوان کرد: حاصل این رویکرد را امروز در انتخاب بخشداران مناطق مختلف استان یزد شاهد هستیم و به طور قطع بخش قابل توجهی از پیشرفت هایی که در شهرستانهای استان محقق شده، مرهون تلاش مدیران کارآمد است.

زاده رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خام فروشی به دغدغه نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر از مسئولان تبدیل شده است، افزود: خوشبختانه در شهرستان بافق به عنوان شهر معدنی کشور برای نخستین بار شمش فولاد در حال تولید است.

وی با اشاره به اینکه اعمال تغییرات مدیریتی جدی در شهرستانها به دنبال تغییر دولتها و مدیران بالادستی، روند توسعه در این مناطق را کند می کند، بیان کرد: امیدواریم با پیگیری مسئولان تدابیری اتخاذ شود که حداقل در سطح شهرستانها و شهرهای کوچک با تغییرات مواجه نباشیم تا روند توسعه مسیر خود را طی کند.

کد مطلب 3976870

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