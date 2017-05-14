به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای حجت الاسلام علی ابراهیمی، مسئول دفتر این نهاد منتشر شده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیرو تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن سند ضد فرهنگی و ضد اسلامی ۲۰۳۰؛ و در حمایت از فرمایشات و موضع گیری اخیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در این باره، به اطلاع امت مومن و انقلابی می‌رساند؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به محض اطلاع از تصویب این سند طی مکاتبه‌ای رسمی با رئیس جمهور محترم در بهمن‌ماه ۱۳۹۵، مخالفت خود را با این سند ابراز، و نگرانی خود را از همسویی آن با آموزه‌های غربی و غیرشرعی ابراز نمود، اما با کمال تعجب شاهد بی‌توجهی و عدم پاسخ به این تذکر بودیم، تا آنکه خروش مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) تصویب کنندگان این سند را (که به صورت غیر قانونی آن را تصویب و ابلاغ کرده بودند) به عقب نشینی و اعلام لغو این سند مجبور نمود.

اینک سخن این است که با کدام جواز شرعی و قانونی سندی در این سطح، بدون طی مراحل قانونی و به صورت مخفیانه امضا شده است؟ چرا که در چنین مواردی مسئله با لغو آن، پایان نمی‌پذیرد و مشکلات فراوانی در پی دارد.

اکنون باید تصویب کنندگان و ابلاغ ‌کنندگان آن پاسخگوی این جرم خود باشند و دستگاه قضایی نیز می‌بایست به رسالت خود در این زمینه عمل کند.

از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی موفق بدارد. ان شاءالله