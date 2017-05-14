به گزارش خبرگزاری مهر، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا امروز در مصاحبه با برنامه نگاهی به مطبوعات در شبکه تلویزیونی «اِن‌بی‌سی» به اظهارنظر درباره سفر آتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ریاض، تل‌ آویو و واتیکان پرداخت.

وزیر خارجه آمریکا در این مصاحبه ادعا کرد: خوب، سفری که رئیس‌ جمهور این هفته خواهد داشت، سفر بسیار مهمی است. بزرگترین پیام این سفر به کشورهای اسلامی، یهودی و مسیحی (عربستان، تل‌آویو و واتیکان) ارسال پیام وحدت میان ادیان مختلف است!

رکس تیلرسون بدون اشاره به جنایت های آمریکا در اقسا نقاط جهان از عراق و افغانستان تا کمک به کشتار غیرنظامیان در یمن افزود: ترامپ معتقد است که مردم این ادیان می توانند در برابر تروریسم و خشونت هائی مانند داعش و القاعده بایستند.

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ تصمیم دارد در «مبارزه شیعیان و سنی‌ ها»، طرف اهل سنت را بگیرد، گفت: نه، به هیچ وجه. این مسأله ربطی به هیچ دین خاصی ندارد. البته عنصر قدرتمندی به نام نقش ایران، کشور ایران، در حمایت از تروریسم و افراط‌ی گریِ خشونت‌ آمیز و اقدامات برهم زننده ایران و اقدامات هژمونیک این کشور در منطقه وجود دارد.

این دیپلمات ارشد آمریکائی ادامه داد: فکر می‌ کنم در منطقه، بین تمام کشورهای عربی، (رژیم) اسرائیل و دیگران در مورد فعالیت‌ های بی ثبات کننده ایران اجماع وجود دارد! تصور می‌کنم، اگر بخواهیم به طور مشخص بگوئیم، می‌توان گفت این سفر بیشتر مربوط به ایجاد اتحاد در برابر ایران است.