آمریکا ادعای نقض حقوق بشر در ایران را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان در حالی ارائه کرد که به روال سال های گذشته، اتهامات بی اساس نسبت داده شده به ایران همچنان به قوت خود باقی است.

آمریکا در حالی اتهام بازداشت بی دلیل، شکنجه و کشتار مردم (!) را به ایران نسبت می دهد که در ذکر جنایات رژیم کودک کش عربستان سعودی به «تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن حقوق زنان» اکتفا کرده است.

در گزارش سالانه آمریکا همچنین نام کشورهایی چون کره شمالی، روسیه، چین، کوبا، فیلیپین و ترکیه نیز به چشم می خورد.

با این حال، آنچه که بیش از تکرار ادعاها و چشم پوشی های آمریکا در مواجهه با دشمنان و دوستان به چشم آمد، غیبت «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه دولت جدید واشنگتن به هنگام ارائه گزارش بود.

بسیاری از منتقدین، غیبت وزیر امور خارجه را نشانه بی اهمیت بودن مسائل حقوق بشری برای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تلقی کردند.

حتی «مارکو روبیو» سناتور جمهوریخواه آمریکا نیز در انتقاد از این اقدام، در صفحه توئیتر خود نوشت: برای نخستین بار، گزارش حقوق بشر آمریکا بدون حضور وزیر امور خارجه ارائه شد. امیدوارم که آنها این مسئله را مورد تجدید نظر قرار دهند.

با این حال، یک مقام رسمی به نیابت از تیلرسون مدعی شد که گزارش ارائه شده به تنهایی گویای همه حقایق هست!