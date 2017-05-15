انفجار مین در قصرشیرین یک مجروح بر جا گذاشت

سرهنگ عنایت فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انفجار مین در شهرستان قصرشیرین خبر داد و گفت: نیمه های شب گذشته در حوالی پل شیرازی صدایی مهیب شهرستان قصرشیرین را لرزاند.

وی افزود: این انفجار مین در ساعت ۲۴ شب گذشته به وقوع پیوست که بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی از مجروح شدن مردی ۲۸ ساله از عشایر کوچروی مستقر در منطقه در این حادثه خبر داد و گفت: در اثر انفجار به دست و پای چپ این جوان آسیب وارد شده است.

سرهنگ فلاحی در پایان گفت: بنا بر اظهارات شخص مجروح، وی جهت سرکشی از احشامش به محل مراجعه کرده بود که پای وی بر روی مین رفته و حادثه رخ می دهد.

لازم به ذکر است، این چندمین انفجار مین در شهرستان قصرشیرین طی هفته اخیر است.