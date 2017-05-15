به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا احمدی پور؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این نشست گفت: تدوین سند ملی صنایع دستی از برنامه های این سازمان است که در برنامه ششم توسعه مطرح شده است و امیدواریم تا پایان سال این سند تدوین شود. با توجه به فعالیت کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سند می تواند با همکاری کمیسیون تهیه شود و کارگروه مطالعاتی آن تشکیل شود.

احمدی پور با تاکید بر اهمیت صنایع دستی و هنرهای سنتی گفت: صنایع دستی به موازات گردشگری و میراث فرهنگی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی سازمان مورد توجه است و صنایع دستی و میراث فرهنگی در تدوین سیاست های کلان گردشگری دیده می شود و ارتباط بین آنها با گردشگری برقرار می شود.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر فرهنگ سازی برای صنایع دستی و هنرهای سنتی افزود: ضرورت دارد که زمینه آشنایی با صنایع دستی در مدارس فراهم و برای ارتباط کودکان و صنایع دستی سرمایه گذاری شود. به این منظور طرح برپایی کارگاه ها و نمایشگاه های صنایع دستی را در مدارس در نظر داریم که به ارتباط کودکان و صنایع دستی کمک می کند و به محله ها هویت می دهد. همچنین راه اندازی نمایشگاه های صنایع کودک در این زمینه موثر است.

احمدی پور با اشاره به اشتغال در زمینه صنایع دستی گفت: سعی داریم ظرفیت اشتغال را از منظر صنایع دستی ایجاد کنیم و جهشی در اشتغال صنایع دستی و هنرهای سنتی داشته باشیم. در بحث توانمند سازی در روستاها و محله ها صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی دیده شده است و فروشگاه ها زنجیره ای، فروش داخلی و خارجی و صادرات مد نظر است.

محمد حسین ایمانی خوشخو؛ رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست گفت: سند صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در برنامه های کمیسیون هنر و معماری قرار دارد تا با همکاری معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی این سند تهیه شود.

ایمانی خوشخو ادامه داد: کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحث هنری را دنبال می کند. سند معماری در کمیسیون تهیه و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و اسناد سینما و موسیقی نیز در برنامه های کمیسیون است.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وجه غالب در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فرهنگ و هنر است که پیامدها و نتایج اقتصادی هم خواهد داشت. در هنرهای سنتی و صنایع دستی اگر روح حاکم هنر باشد اقتصاد آن هم پایدار می شود و ضرورت دارد که از توانمندی صنایع دستی استفاده شود.

ایمانی خوشخو افزود: حمایت های معنوی از جایگاه هنر و فضاسازی مثبت برای فعالیت هنری ضرورت اصلی است که به توسعه هنر کمک می کند و کمک های مالی در مراحل بعدی اهمیت دارد. رونق صنایع دستی و هنرهای سنتی زمانی که دولت ها قدر این هنرها را دانستند بسیار زیاده بوده است. هنر از منابع اصلی و ریشه دار در کشور است و ارزش افزوده نیز دارد و لازم است هنرهایی که ریشه های ایرانی و بومی دارند و شناسنامه هویتی ما هستند حمایت شود.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به گفته های کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: در مناظره ها و گفته های کاندیداها کمتر به هنر پرداخته شد و جز چند مورد گذرا مباحث اصولی و بنیادین هنری مطرح نشد. امیدواریم در دولت دوازدهم حمایت های جدی تری از هنر انجام شود و کمیسیون هنر و معماری نیز در تعامل با دولت مباحث هنری را مطرح و بررسی کند و اسناد هنری در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.

بهمن نامور مطلق؛ معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این نشست گفت: در دوره های گذشته پرداخت یارانه ها و ورود کالاهای نازل خارجی به کارگاهها و صنایع خرد و کوچک در صنایع دستی آسیب زد. در حدود چهار سال اخیر سعی شد در صنایع دستی و هنرهای سنتی گفتمان سازی شود و وضعیت اشتغال به ۱۵۰ هزار شغل در صنایع دستی افزایش یافت. البته امکان و توان ایجاد اشتغال بیشتر هم هست اما ضرورت دارد که برای خروجی ها و فروش نیز زمینه ها فراهم شود. صادرات صنایع دستی نیز در این دوره دو و نیم برابر شد که این بدون در نظر گرفتن صادرات فرش است.

نامور مطلق یکی از مسایل اصلی در حوزه صنایع دستی را مشکل ساختاری عنوان کرد و گفت: اگر مشکل ساختاری برطرف شود و برای همه حوزه های صنایع دستی و هنرهای سنتی در یک نهاد برنامه ریزی شود، مسایل اشتغال، فروش، بازاریابی و صادرات آنها نیز به صورت هماهنگ با هزینه های کمتر و مدون انجام خواهد شد، اما امروز مشکل ساختاری وجود دارد.

اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست نظرات خود را درباره مسایل صنایع دستی و هنرهای سنتی بیان کردند.